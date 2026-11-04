Sosyal medya uygulamalarında kısa süre vakit geçirmek amacıyla telefona yönelen kullanıcılar, zamanın nasıl geçtiğini fark etmeden saatlerce içerik tüketebiliyor. Özellikle sonsuz kaydırma (infinite scroll) özelliği, kullanıcıların uygulamada daha uzun süre kalmasına neden olan psikolojik mekanizmalar arasında gösteriliyor.

Beynin ödül beklentisi devreye giriyor

Uzmanlara göre sonsuz kaydırma sistemi, beynin bir sonraki içerikte karşılaşacağı ödülü önceden tahmin edememesinden yararlanıyor. Kullanıcılar bazen komik, bazen şaşırtıcı, bazen de ilgi çekici bir paylaşımla karşılaşırken her kaydırmada yeni bir içerik görme beklentisi taşıyor.

Bu belirsizlik, kullanıcıların bir sonraki paylaşımın daha ilgi çekici olabileceğini düşünerek kaydırmaya devam etmesine yol açıyor. Böylece sosyal medya kullanımında sıkça karşılaşılan "Bir tane daha" davranışı ortaya çıkıyor.

Uygulamadan çıkmak için doğal bir duraklama yok

Sonsuz kaydırma özelliğinin kullanıcı alışkanlıkları üzerindeki etkilerinden biri de içeriklerin belirli bir noktada sona ermemesi. Geleneksel medya araçlarının aksine sosyal medya akışlarında tamamlanmış bir bölüm veya doğal bir bitiş noktası bulunmuyor.

Bu durum, kullanıcıların uygulamadan ayrılmasını zorlaştırırken birkaç dakikalık gezinmenin uzun süreli ekran kullanımına dönüşmesine zemin hazırlıyor. Kullanıcılar çoğu zaman ne kadar zaman geçirdiğini fark etmeden içerikleri tüketmeye devam ediyor.