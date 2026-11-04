ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerde seçmenler, Kongrenin yanı sıra eyalet yönetimleri ve yerel pozisyonlar için de oy kullanıyor.

Seçimlerde Temsilciler Meclisinin 435 sandalyesinin tamamı için sandık başına gidilirken, Senatonun 100 sandalyesinden 35'i de yeniden belirlenecek.

KONGREDE SANDALYE DAĞILIMI

ABD seçim sistemine göre 435 üyeli Temsilciler Meclisinin tüm üyeleri iki yılda bir yapılan seçimlerle belirleniyor. Bu seçimlerden biri başkanlık seçimleriyle aynı dönemde, diğeri ise ara seçimlerde gerçekleştiriliyor.

Altı yıllık görev süresi bulunan senatörlerin ise yaklaşık üçte biri her iki yılda bir yapılan seçimlerde yenileniyor.

CUMHURİYETÇİLER SENATODA ÇOĞUNLUKTA

Ara seçimler öncesinde Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsız senatörler ise birçok konuda Demokratlarla birlikte hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler 218, Demokratlar 214 sandalyeye sahip. Bir bağımsız üyenin bulunduğu mecliste iki sandalye ise boş durumda.

Seçim sonuçlarının, Kongrenin iki kanadındaki mevcut güç dengesini değiştirip değiştirmeyeceği merakla bekleniyor.