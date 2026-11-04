Kaza, akşam saatlerinde Hatay’ın Hassa ilçesinde, Gaziantep-Hatay kara yolu Aşağıkarafakılı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kavşakta seyir halinde olan 31 U 2491 plakalı otomobil ile H.Ş. yönetimindeki 31 AVH 528 plakalı TIR çarpıştı.
Otomobilde sıkışan 4 kişi kurtarıldı
Çarpışmanın etkisiyle demir yığınına dönen otomobilde bulunan 4 kişi araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan 4 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İsimleri henüz öğrenilemeyen yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
TIR şoförü karakola götürüldü
TIR şoförü H.Ş., ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.