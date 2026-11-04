ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin ilk sonuçları küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirebileceği beklentisiyle ABD endeks vadeli kontratlarında düşüş yaşanırken, dolar değer kaybetti, altının ons fiyatı yükseldi. Yatırımcılar, seçim sonuçlarının ABD'nin ekonomi ve dış politika adımlarına olası etkilerini yakından takip ediyor.

ABD ara seçimleri küresel piyasaların gündeminde

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçları, yatırımcıların odağında yer alıyor. Seçimlerin, ABD'nin ekonomi ve jeopolitik politikalarının geleceği üzerinde belirleyici olması beklenirken, ortaya çıkacak tablonun küresel varlık fiyatlarına da yansıması öngörülüyor.

Demokratların Kongre'de kontrolü ele geçirmesi durumunda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin mevcut politikalarını hayata geçirmekte zorlanabileceği değerlendiriliyor. Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu kaybetmesi halinde Trump'ın siyasi hareket alanının daralabileceği tahmin ediliyor.

Özellikle teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik düzenleyici denetimlerin sıkılaşabileceği beklentisi, yatırımcıların seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinde öne çıkıyor. Demokratların seçimlerde başarı elde etmesinin hisse senedi piyasaları ve dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

İlk sonuçlar, Demokratların her iki kanatta da çoğunluğu elde edebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişmeyle ABD endeks vadeli kontratlarında sert düşüşler görülürken, Asya piyasalarında da risk iştahı zayıfladı.

Dolar geriledi, altının ons fiyatı yükseldi

Seçim sonuçlarının ardından dolar endeksi yüzde 0,5 düşüşle 101,3 seviyesine geriledi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,6 artışla 1,1250 seviyesine yükseldi.

Demokratların Kongre'de güç kazanmasının Trump yönetiminin vergi indirimleri ve genişlemeci maliye politikalarını uygulama kapasitesini sınırlayabileceği beklentisi, ABD bütçe açığının daha fazla büyüyeceğine yönelik öngörüleri zayıflattı.

ABD tahvillerine yönelik talebin artmasıyla 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan düşerek yüzde 4,90 seviyesine indi. Siyasi belirsizlikler ve güvenli liman talebinin etkisiyle altının ons fiyatı da yüzde 0,9 değer kazanarak 3 bin 954 dolara çıktı.

Analistler, seçim sonuçlarının netleşmesiyle Trump yönetiminin politikalarını uygulama sürecine ilişkin belirsizliklerin artabileceğini ve bunun piyasalardaki oynaklığı yükseltebileceğini belirtiyor.

Fed'in faiz artırım beklentisi güçlendi

ABD'de seçim sonuçlarının ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırmasına karşın, güçlü ekonomik aktivite ve enflasyonist baskıların devam etmesi Fed'in para politikası beklentilerini etkiliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayındaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 80'e yükseldi.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı da eylülde bir önceki aya göre 333 bin artarak 7 milyon 523 bine ulaştı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen verinin ardından yatırımcıların odağı, iş gücü piyasasına ilişkin daha fazla bilgi sunması beklenen ADP özel sektör istihdam verisine çevrildi.

Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerin Orta Doğu'daki gerilimi azaltabileceği beklentisi, petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. Bölgedeki petrol arzına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 azalarak 102,8 dolara geriledi.

Şirketlerin finansal sonuçları da piyasalarda takip edilen başlıklar arasında yer aldı. ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, net kârını artırmasına rağmen artan bellek çipi maliyetlerinin brüt kâr marjı üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Bu açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 1,9 değer kaybetti.

New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,36, Nasdaq endeksi yüzde 0,83 yükselirken Dow Jones endeksi yüzde 0,38 geriledi.

Avrupa borsalarında negatif seyir

Avrupa borsalarında madencilik ve enerji şirketlerinin hisseleri öncülüğünde negatif bir görünüm öne çıktı. Yatırımcılar ABD'deki ara seçimlerin yanı sıra Avro Bölgesi'nin enflasyon verilerine odaklandı.

Şirket bilançolarının takip edildiği bölgede Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerini aşmasının ardından yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Şirketin hisseleri günü yüzde 4,5 yükselişle tamamladı.

Spor giyim markası Adidas'ın hisseleri ise UBS analistlerinin yatırım tavsiyesini "nötr"den "sat"a düşürmesinin ardından yüzde 2,3 geriledi.

Havacılık sektöründe Lufthansa, üçüncü çeyrekte 12,2 milyar avro ciro elde ederek beklentilerin üzerinde performans gösterdi. Gelecek yıl bilet fiyatlarında ciddi artışlar yapılacağını duyuran şirketin hisseleri yüzde 4 yükseldi. Uçak motoru üreticisi MTU'nun hisseleri ise Bank of America'nın yatırım tavsiyesini geri çekmesinin ardından yüzde 3,1 değer kaybetti.

Günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 düşüşle tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yatay seyretti.

Asya borsalarında risk iştahı azaldı

Asya piyasalarında yeni işlem gününde Hong Kong hariç negatif bir görünüm izlendi. ABD'deki seçim sürecinin dış politikaya olası yansımalarına ilişkin belirsizlikler, bölgedeki yatırımcıların risk iştahını sınırladı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), hisse senedi alım kredisi programına bankalar tarafından yapılan başvuruların 200 milyar yuanı (30 milyar dolar) aştığını açıkladı.

Çin'de açıklanan verilere göre Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,8'e, bileşik PMI ise 52'ye geriledi.

Piyasaların kapanışına yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 yükseldi.

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,56 değer kazanımıyla 11.023,55 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,24 değer kaybetti.

Dolar/TL, önceki günü 49,9820 seviyesinden tamamlarken yeni işlem gününün açılışında yüzde 0,1 artışla 50,0190 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon verileri ile ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puan seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.700 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün hangi veriler takip edilecek?

Yatırımcıların bugün takip edeceği önemli ekonomik veriler şöyle:

11.55: Almanya ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00: Avro Bölgesi ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30: İngiltere ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

13.00: Avro Bölgesi tüketici fiyat endeksi (TÜFE)

14.30: Türkiye ekim ayı reel efektif döviz kuru

15.00: ABD haftalık mortgage başvuruları

16.15: ABD ekim ayı ADP özel sektör istihdamı

16.30: ABD eylül ayı dış ticaret dengesi

17.45: ABD ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

18.00: ABD ekim ayı ISM hizmet sektörü PMI