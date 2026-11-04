İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde inşa edilen kalıcı konutlar ve iş yerleri için hak sahiplerine yönelik ödeme kolaylıklarını açıkladı. Buna göre, 31 Aralık 2026'ya kadar yapılacak peşin ödemelerde konutlar için yüzde 74, iş yerleri için yüzde 48 indirim uygulanacak. Taksitli ödemelerde ise 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl vadeli ödeme imkanı sunulacak.

Deprem konutları ve iş yerlerinde indirim kampanyası

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşlara ödeme kolaylıkları sağlandığını bildirdi.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla hayata geçirilen düzenleme kapsamında, peşin ödeme yapmak isteyen hak sahiplerine konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 indirim uygulanacağını belirtti.

İndirim kampanyasının 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacağını kaydeden Çiftçi, düzenlemenin deprem bölgesindeki hak sahiplerine ekonomik kolaylık sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Taksitli ödemelerde 2 yıl ödemesiz, 18 yıl vade imkanı

Düzenleme kapsamında peşin ödeme seçeneğinin yanı sıra taksitli ödeme yapmak isteyen hak sahipleri için de kolaylık sağlanacak.

Buna göre, kalıcı konut ve iş yerlerinin taksitli ödemelerinde, konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl vadeli ödeme imkanı sunulacak.

Bakan Çiftçi'den açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamasında vatandaşların yükünü hafifletmenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir ailenin yuvasında huzurla yaşaması, bir esnafımızın alın teriyle kazancını sürdürmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi bizim için her şeyden kıymetlidir. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde, afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşlarımıza önemli ödeme kolaylıkları sağlanıyor.

Borçlandırma süreci kapsamında hak sahibi vatandaşlarımıza Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, peşin ödemelerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli; konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim uygulanıyor. Taksitli ödemelerde ise vatandaşlarımıza konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeli ödeme imkanı sunuluyor.

Bizim devlet anlayışımızda vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak esastır. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız olarak milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Sağlanan bu kolaylıkların tüm hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.”