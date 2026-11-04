Türkiye'nin nüfusuna ilişkin güncel veriler belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 1 Temmuz 2026 tarihli dönemlik nüfus istatistiklerine göre Türkiye'nin nüfusu 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olarak kaydedilen nüfus, 2026 yılının ilk altı ayında 228 bin 434 kişi arttı.

TÜRKİYE'DE KADIN VE ERKEK NÜFUSU

Açıklanan verilere göre Türkiye nüfusunun 43 milyon 170 bin 975'ini erkekler, 43 milyon 149 bin 627'sini ise kadınlar oluşturdu.

Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,01'i erkeklerden, yüzde 49,99'u kadınlardan meydana geldi.

NÜFUS ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Yılın ilk yarısında 228 bini aşan nüfus artışıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86,3 milyon seviyesini geçti. Nüfusun yılın geri kalanında nasıl değişeceği ise TÜİK'in açıklayacağı yeni verilerle netleşecek.