Kasım ayının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçti. Erzurum'un Palandöken ilçesinde gece sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar gerilemesi, kış mevsiminin yaklaşmakta olduğunu bir kez daha gösterdi. Doğu illerinde etkili olan soğuk havanın ardından Ankara'da da sıcaklıkların belirgin şekilde azalması bekleniyor.

Güncel hava durumu tahminlerine göre Ankara'da 4 Kasım Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 16 derece civarında seyrederken 5 Kasım Perşembe günü 13, 6 Kasım Cuma günü ise 12 dereceye gerileyecek.

Asıl sıcaklık düşüşünün 7 Kasım Cumartesi günü yaşanması bekleniyor. Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 9, gece sıcaklığının ise eksi 2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Başkentte gece ayazı etkili olacak

Ankara'da 8 Kasım Pazar günü gündüz sıcaklığının 8 dereceye kadar gerilemesi beklenirken gece saatlerinde termometrelerin yeniden eksi 2 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

9 Kasım Pazartesi günü gündüz sıcaklıklarının 12 dereceye yükselmesi beklense de gece saatlerinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Özellikle sabah erken saatlerde ve gece saatlerinde buzlanma ile don riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Ankara'ya kar yağacak mı?

Ankara'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı ihtimali de merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4-8 Kasım tarihlerini kapsayan tahminlerine göre Başkentte kar yağışı beklenmiyor. Hafta ortasında sağanak yağışın, hafta sonunda ise çok bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ankara Valiliği de 4-10 Kasım tarihleri arasında il merkezinde en düşük sıcaklığın sıfır dereceye kadar gerileyebileceğini bildirerek soğuk hava koşullarına karşı uyarıda bulundu.