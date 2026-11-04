Diplomasi kariyerinde 35 yıllık deneyim

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde yeni bir dönem başladı. Büyükelçilik görevine atanan Amna Baloch, ülkesinin Türkiye'deki ilk kadın büyükelçisi olarak diplomasi tarihinde yerini aldı.

Diplomasi kariyerine 1991 yılında başlayan Baloch, bugüne kadar farklı ülkelerde önemli görevler üstlendi. Malezya ve Belçika'da Pakistan'ı temsil eden deneyimli diplomat, son olarak ülkesinin 33'üncü Dışişleri Sekreteri olarak görev yaptı.

Kadınların diplomasideki temsili açısından önemli adım

Amna Baloch'un Ankara'ya atanması, kadınların uluslararası diplomaside üst düzey görevlerdeki temsili açısından dikkat çeken bir gelişme oldu.

Baloch'un yeni görevinde Türkiye ile Pakistan arasındaki siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.