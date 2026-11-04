Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Mamak Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Arınç ile belediyenin çalışmaları ve ülke gündemindeki güncel sorunlar üzerine sohbet ettiklerini belirtti.

Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (2002–2007 dönemi) görevlerini yapmış olan Sayın Bülent Arınç, belediyemizi ziyaret etmiştir. Belediyemizin çalışmaları ve güncel ülke sorunları üzerine yararlı bir sohbet olanağı sağlayan Sayın Bülent Arınç’a nazik ziyareti için çok teşekkür ederiz.”