YENİ Parti Ankara İl Başkanlığı için bugün ön seçim gerçekleştiriliyor. Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ön seçimde Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Belediye Başkanı Şahin , “Üyelerimizin iradesinin söz sahibi olduğu bu sürecin partimiz ve Ankara’mız için hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte çalışacak, hep birlikte mücadele edecek ve iktidar hedefimize omuz omuza yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.