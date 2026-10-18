İzmir Barosu'nda başkanlık ve yönetim organları seçimleri için oy verme işlemi başladı. Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen seçimde mevcut başkan Sefa Yılmaz, iki dönem sınırlaması sebebiyle aday olamazken; Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Emre Öktem, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı Serhat Sökmen, İzmir Avukat Hareketi'nin adayı Volkan Gültekin ve bağımsız aday Tacettin Çolak başkanlık için yarışıyor. 14 bin 670 avukatın üye olduğu İzmir Barosu'nda sandıklar saat 17.00'de kapanacak ve oy sayma işleminin ardından yeni başkan belli olacak.

Kaynak: DHA