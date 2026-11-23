Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Deniz Demir, Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım ile birlikte Mamak İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında CHP Mamak İlçe Başkanı İlhan Kat, ilçe yönetimi ve partililerle bir araya gelen Demir, parti örgütüyle buluştu.

Demir'den İlçe Yönetimine Teşekkür!

Mamak İlçe Başkanlığındaki buluşmanın ardından Deniz Demir, ziyarete ilişkin teşekkür mesajı paylaştı. Demir, CHP Mamak İlçe Başkanı İlhan Kat ve yönetimine misafirperverlikleri ve ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür etti.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'in, İl Başkanı Fahri Yıldırım ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaret, parti örgütüyle yapılan buluşmanın ardından sona erdi.