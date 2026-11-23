Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 101 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 60'ı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 34'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'ev satış bedeli ve düşük faizli kredi' gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, firmalara yetkisiz erişim gerçekleştirerek şirket içi belgeleri ve kişisel verileri ele geçirdikleri tespit edildi.

1177 İNTERNET ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ

Yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda; yasa dışı silah satışı ve teşhirine yönelik 765, organize suç örgütleri ve tetikçilik suçlarına yönelik 44, uyuşturucu satışı ve özendirici içeriklere yönelik 55, müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik 93, siber trafik suçlarına yönelik 267 olmak üzere toplam 1224 hesap ve kişi tespit edildi. Terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda ise toplam 728 hesap ve kişi tespit edildi. Bu kapsamda sanal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlara yönelik 4 bin 404 hesap ve kişi tespit edildi. 1177 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı. Açıklamada ayrıca, 'Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz' denildi. (DHA)

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