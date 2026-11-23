TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bugün saat 11.00'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2027 yılı bütçesi ve ilgili kurumların bütçe görüşmeleri için toplanacak.
İşte gündem konuları;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, HGS hakkındaki iddialar ve şikayetler üzerine soruşturma başlattı
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- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – 2027 yılı bütçe görüşmeleri.
- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) – Özel bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporu.
- Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) – Özel bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporu.
- Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) – Özel bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporu.
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) – Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi, kesin hesap ve Sayıştay raporu.
- Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) – Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi, kesin hesap ve Sayıştay raporu.
- MTA Uluslararası Madencilik Anonim Şirketi – Sayıştay raporu.
Toplantı yeri: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, D-121 Numaralı Salon.
Muhabir: Haber Merkezi