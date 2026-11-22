Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yusuf Yazgan, hükümetin gündemindeki emekli aylıklarına yönelik düzenlemeye ilişkin, 'Memur emeklilerine geçmişte verilmeyen seyyanen zam eksiksiz biçimde maaşlarına yansıtılmalıdır.' talebinde bulundu.

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, emekli sayısının 18 milyona yaklaştığını, emeklilerin yaklaşık 5 milyonunun en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 lirayla geçinmek durumunda kaldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarında düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamalarından memnuniyet duyduklarını ifade eden Yazgan, şunları kaydetti:

'Yapılacak düzenleme, emeklinin sofrasında hissedilmelidir. Birkaç puanlık bir refah payı, yılların kaybını kapatmaz. Bütçe görüşmeleri tamamlandığında Meclis'e gelecek düzenleme, emekliyi açlık sınırının altında bırakmayan, kalıcı ve adil bir düzenleme olmalıdır. Hükümetin gündemindeki emekli aylıkları düzenlemesinde, memur emeklilerine geçmişte verilmeyen seyyanen zam eksiksiz biçimde maaşlarına yansıtılmalıdır. Kamu personel rejimindeki 'aylık' tanımı yeniden düzenlenmeli, seyyanen ödeme, ek ödeme ve tüm düzenli gelir unsurları emeklilik hesabına dahil edilmelidir. SGK kesenekleri, tüm gelirleri kapsayan düzeltilmiş aylık matrahı üzerinden kesilmeli, böylece emekli aylıklarının görev aylığına oranı yükseltilmelidir. 5510 sayılı Kanun kapsamında, 2008 yılı ve sonrasında göreve başlayan memurlar için oluşturulan düşük aylık bağlama oranı ve statü adaletsizliği sona erdirilmelidir. Birinci dereceye yükselen tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin söz yerine getirilmeli ve düzenleme vakit kaybetmeden yasalaşmalıdır.'