Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan fezlekenin ayrıntıları ortaya çıktı. Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının talep edildiği fezlekede, cinsel saldırı iddialarından suç örgütü kurma ve mal varlığı değerlerini aklamaya kadar uzanan 5 ayrı suçlama yer aldı.

Memur ve Parlamenterler Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Sarıgül Hakkında 5 Ayrı Suçlama

Fezlekede Mustafa Sarıgül hakkında şu suçlamalar sıralandı:

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı

Nitelikli cinsel saldırı

Haksız mal edinme

Fezlekede, 2021-2024 yılları arasında B.Ö.D.'ye yönelik olduğu öne sürülen eylemler, kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle zincirleme nitelikli cinsel saldırı kapsamında değerlendirildi.

Sarıgül'ün 2011 yılı ve öncesinde G.B.'ye, 2014 yılı ve öncesinde ise M.B.'ye yönelik olduğu iddia edilen eylemlerinin de belediye başkanlığı nüfuzunun kötüye kullanılması suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturduğu belirtildi.

2005-2006 yılları arasında C.D.'ye yönelik eylemler de aynı suç kapsamında fezlekeye girdi.

Mağdurların İfadeleri Fezlekede Yer Aldı

Fezlekede, mağdur olarak belirtilen kişilerin soruşturma kapsamında verdikleri ifadeler de aktarıldı.

B.Ö.D., Sarıgül'ü Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde düzenlenen gençlik kamplarında tanıdığını, 2015 yılında ekibinde çalışmaya başladığını ve evlendiğinde nikah şahidinin Sarıgül olduğunu anlattı.

B.Ö.D., 2021 yılından itibaren çok sayıda cinsel amaçlı müdahaleye maruz kaldığını ileri sürdü. Ayrıca 2024 yılında basına yansıyan görüntülerin ardından avukatlar tarafından hazırlanan ve konuşması halinde 100 bin avro cezai şart ödemesini öngören bir belgeyi imzaladığını iddia etti.

Mağdur, çocuğunun geleceği için kendisine 150 bin dolar ödendiğini ve İstanbul ile Ankara'da cinsel saldırıya maruz kaldığını da öne sürdü.

C.D. ise 2005 yılında Şişli Belediyesinde bilgi işlem biriminde çalışmaya başladığını, gençlik kampları kapsamında lise öğrencilerinin Sarıgül ile tanıştırıldığını belirtti. C.D., belediye başkanlığı döneminde yaşandığını öne sürdüğü olayları anlatarak, Sarıgül'ün taleplerini karşılamayan çalışanların görev yerlerinin değiştirildiğini iddia etti.

M.B. ve G.B. de liderlik kampları ve belediyedeki temaslar sırasında fotoğraf çekimi esnasında kendilerine yönelik dokunma ve sıkma eylemlerinin gerçekleştiğini ileri sürdü.

Mali İncelemelerde Dikkat Çeken İddialar

Fezlekenin mali incelemelere ilişkin bölümünde, Sarıgül'ün 1999-2004 yılları arasındaki Şişli Belediye Başkanlığı dönemi ve sonrasındaki mal varlığı edinim süreci ele alındı.

Bu süreçte usulsüzlükler yapıldığı, edinilen taşınır ve taşınmazların yakınları ile çalışma arkadaşları üzerine kaydedildiği, daha sonra Altınbaş ailesinin fertlerine ve çeşitli şirketlere devredildiği yönünde tespitlere yer verildi.

Altınbaş ailesine ait faktoring şirketleri üzerinden yurt içi ve yurt dışına elden para transferleri yapıldığı, kasa kiralandığı ve mal varlığının Avrupa ülkelerine çıkarıldığı iddia edildi. İsviçre'deki iki bankada nakit para tutulduğu ve bu kaynakların ticari faaliyetlerde kullanıldığı da fezlekedeki değerlendirmeler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında Sarıgül ile Abdurrahman Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketlerle ilişkileri de incelendi.

Yurt dışında kurulan şirketler grubunun, North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile 80 milyon avroluk yatırım sözleşmesi dahil çeşitli anlaşmalar yaptığı belirtildi.

100 Milyon Avroluk Havale İddiası

Fezlekede yer alan bir diğer dikkat çekici başlık ise 100 milyon avroluk havale oldu.

Sarıgül ve bir bankanın şube müdürü T.D.'nin katıldığı çevrim içi toplantıda, kamu gücü kullanılarak 1 milyar avroluk fonun kredi yöntemiyle yurt dışına getirileceğinin ifade edildiği aktarıldı.

Ayrıca Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, ekspertiz değeri 32 milyon avro olan bir yalı satışına karşılık yurt dışından 100 milyon avroluk havale gönderildiği, ancak söz konusu paranın yabancı banka tarafından bloke edildiği kaydedildi.

Blokenin kaldırılması amacıyla İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin 1,5 milyon avro karşılığında devredildiği, buna rağmen bedelin ödenmediği ve banka blokajının kaldırılmadığı belirtildi.

Fezlekede, söz konusu işlemlerin kamu gücü ve yetkisinin kullanılmasıyla usulsüz mal edinme, haksız menfaatleri aklama ve ticari hayata sokma amacı taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.

Dokunulmazlığının Kaldırılması İstendi

Fezlekenin sonuç bölümünde, Mustafa Sarıgül hakkında sıralanan 5 ayrı suçlama kapsamında soruşturma ve takibat yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda Anayasa'nın 83. maddesi ve 3628 sayılı Kanun'un 13/1. maddesi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması talep edildi.

Hazırlanan fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan fezlekenin ayrıntıları ortaya çıktı. Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının talep edildiği fezlekede, cinsel saldırı iddialarından suç örgütü kurma ve mal varlığı değerlerini aklamaya kadar uzanan 5 ayrı suçlama yer aldı.

Memur ve Parlamenterler Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Sarıgül Hakkında 5 Ayrı Suçlama

Fezlekede Mustafa Sarıgül hakkında şu suçlamalar sıralandı:

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı

Nitelikli cinsel saldırı

Haksız mal edinme

Fezlekede, 2021-2024 yılları arasında B.Ö.D.'ye yönelik olduğu öne sürülen eylemler, kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle zincirleme nitelikli cinsel saldırı kapsamında değerlendirildi.

Sarıgül'ün 2011 yılı ve öncesinde G.B.'ye, 2014 yılı ve öncesinde ise M.B.'ye yönelik olduğu iddia edilen eylemlerinin de belediye başkanlığı nüfuzunun kötüye kullanılması suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturduğu belirtildi.

2005-2006 yılları arasında C.D.'ye yönelik eylemler de aynı suç kapsamında fezlekeye girdi.

Mağdurların İfadeleri Fezlekede Yer Aldı

Fezlekede, mağdur olarak belirtilen kişilerin soruşturma kapsamında verdikleri ifadeler de aktarıldı.

B.Ö.D., Sarıgül'ü Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde düzenlenen gençlik kamplarında tanıdığını, 2015 yılında ekibinde çalışmaya başladığını ve evlendiğinde nikah şahidinin Sarıgül olduğunu anlattı.

B.Ö.D., 2021 yılından itibaren çok sayıda cinsel amaçlı müdahaleye maruz kaldığını ileri sürdü. Ayrıca 2024 yılında basına yansıyan görüntülerin ardından avukatlar tarafından hazırlanan ve konuşması halinde 100 bin avro cezai şart ödemesini öngören bir belgeyi imzaladığını iddia etti.

Mağdur, çocuğunun geleceği için kendisine 150 bin dolar ödendiğini ve İstanbul ile Ankara'da cinsel saldırıya maruz kaldığını da öne sürdü.

C.D. ise 2005 yılında Şişli Belediyesinde bilgi işlem biriminde çalışmaya başladığını, gençlik kampları kapsamında lise öğrencilerinin Sarıgül ile tanıştırıldığını belirtti. C.D., belediye başkanlığı döneminde yaşandığını öne sürdüğü olayları anlatarak, Sarıgül'ün taleplerini karşılamayan çalışanların görev yerlerinin değiştirildiğini iddia etti.

M.B. ve G.B. de liderlik kampları ve belediyedeki temaslar sırasında fotoğraf çekimi esnasında kendilerine yönelik dokunma ve sıkma eylemlerinin gerçekleştiğini ileri sürdü.

Mali İncelemelerde Dikkat Çeken İddialar

Fezlekenin mali incelemelere ilişkin bölümünde, Sarıgül'ün 1999-2004 yılları arasındaki Şişli Belediye Başkanlığı dönemi ve sonrasındaki mal varlığı edinim süreci ele alındı.

Bu süreçte usulsüzlükler yapıldığı, edinilen taşınır ve taşınmazların yakınları ile çalışma arkadaşları üzerine kaydedildiği, daha sonra Altınbaş ailesinin fertlerine ve çeşitli şirketlere devredildiği yönünde tespitlere yer verildi.

Altınbaş ailesine ait faktoring şirketleri üzerinden yurt içi ve yurt dışına elden para transferleri yapıldığı, kasa kiralandığı ve mal varlığının Avrupa ülkelerine çıkarıldığı iddia edildi. İsviçre'deki iki bankada nakit para tutulduğu ve bu kaynakların ticari faaliyetlerde kullanıldığı da fezlekedeki değerlendirmeler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında Sarıgül ile Abdurrahman Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketlerle ilişkileri de incelendi.

Yurt dışında kurulan şirketler grubunun, North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile 80 milyon avroluk yatırım sözleşmesi dahil çeşitli anlaşmalar yaptığı belirtildi.

100 Milyon Avroluk Havale İddiası

Fezlekede yer alan bir diğer dikkat çekici başlık ise 100 milyon avroluk havale oldu.

Sarıgül ve bir bankanın şube müdürü T.D.'nin katıldığı çevrim içi toplantıda, kamu gücü kullanılarak 1 milyar avroluk fonun kredi yöntemiyle yurt dışına getirileceğinin ifade edildiği aktarıldı.

Ayrıca Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, ekspertiz değeri 32 milyon avro olan bir yalı satışına karşılık yurt dışından 100 milyon avroluk havale gönderildiği, ancak söz konusu paranın yabancı banka tarafından bloke edildiği kaydedildi.

Blokenin kaldırılması amacıyla İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin 1,5 milyon avro karşılığında devredildiği, buna rağmen bedelin ödenmediği ve banka blokajının kaldırılmadığı belirtildi.

Fezlekede, söz konusu işlemlerin kamu gücü ve yetkisinin kullanılmasıyla usulsüz mal edinme, haksız menfaatleri aklama ve ticari hayata sokma amacı taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.

Dokunulmazlığının Kaldırılması İstendi

Fezlekenin sonuç bölümünde, Mustafa Sarıgül hakkında sıralanan 5 ayrı suçlama kapsamında soruşturma ve takibat yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda Anayasa'nın 83. maddesi ve 3628 sayılı Kanun'un 13/1. maddesi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması talep edildi.

Hazırlanan fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.