Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) tamamlandı. Türkiye genelinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen sınav, toplam 89 sınav merkezinde yapıldı.

Sınav için 379 bina ve 6 bin 50 salon kullanıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

YDS/2 Sınavında 80 Soru Soruldu

Toplam 137 bin 331 adayın başvurduğu 2026-YDS/2; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 farklı dilde gerçekleştirildi.

Çoktan seçmeli 80 sorunun yöneltildiği sınavda adaylara cevaplamaları için 180 dakika süre tanındı.

Nüfus Müdürlükleri Sınav Günü Açık Tutuldu

Sınav günü kimlik kartını kaybeden veya eski tip nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunmayan adayların mağduriyet yaşamaması için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Bu sayede kimlik belgesiyle ilgili sorun yaşayan adayların sınava giriş işlemlerini tamamlayabilmesi amaçlandı.

YDS/2 Sonuçları 10 Aralık'ta Açıklanacak

2026-YDS/2 sonuçlarının 10 Aralık 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Sınavın geçerlilik süresi ise kurumların kendi mevzuatlarında belirlenen esaslara göre uygulanacak. Kurumlar, ihtiyaçları doğrultusunda ayrıca geçerlilik süresi belirleyebilecek.