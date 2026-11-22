Ankara'da 22 Kasım 2026 Pazar günü bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, şebeke arızası ve altyapı çalışmaları nedeniyle Sincan ve Kahramankazan'da su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek mahalleler ve suların yeniden verileceği saatler belli oldu.

Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ'nin yayımladığı kesinti duyurusuna göre, Sincan'da şebeke arızası, Kahramankazan'da ise ana içme suyu iletim hattındaki deplase bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi yapılıyor. Ekiplerin sahadaki çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden su verilmesi planlanıyor.

Sincan'da su kesintisi: Sular saat 12.00'de gelecek

Sincan ilçesinde Saraycık Mahallesi 1651. Cadde, 4. Bölge 1. Etap 1. Kısım içerisinde bulunan 110 milimetrelik şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulandı.

Arıza tarihi: 22 Kasım 2026, 08.10

Tahmini tamir saati: 22 Kasım 2026, 12.00

Etkilenen yer: Saraycık Mahallesi TOKİ Konutları 4. Bölge 1. Etap 1. Kısım

ASKİ ekiplerinin arızayı gidermek için sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kahramankazan'da su kesintisi: Sular saat 17.00'de gelecek

Kahramankazan ilçesinde ise Dağyaka Mahallesi 614. Cadde üzerinde bulunan 700 milimetrelik içme suyu ana iletim hattında deplase bağlantı çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışma nedeniyle planlı su kesintisi uygulanıyor.

Kesinti başlangıcı: 22 Kasım 2026, 09.00

Tahmini bitiş saati: 22 Kasım 2026, 17.00

Kesintiden etkilenen mahalleler: Saray, Orhaniye ve Dağyaka mahalleleri.

Etkilenen cadde ve sokaklar: Caniçi Caddesi, Atom Caddesi, Dağyaka Caddesi, Gimat Caddesi, 614. Cadde, 688. Cadde ve 115. Cadde'ye bağlı tüm cadde ve sokaklar.

ASKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden su verileceğini bildirdi.