Gazze'de insani yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerini artırıyor. Temiz su ve sıcak yemek dağıtımının yanı sıra gıda yardımlarına da devam eden Kızılay, yaklaşık 25 bin kişiye yetecek gıda yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bölgede protez desteğinden çocuklara yönelik psikososyal çalışmalara kadar birçok alanda yardım faaliyetleri yürütülüyor.

Gazze'de 5 bin 300 gıda kolisi dağıtıldı

Türk Kızılay, Gazze'de devam eden insani krizin etkilerini hafifletmek amacıyla yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede yeniden faaliyete geçirilen Gazze ofisi aracılığıyla yerel ihtiyaçlar tespit edilirken, yardım faaliyetleri de bu doğrultuda yürütülüyor.

Bağışçıların desteğiyle temin edilen 5 bin 300 gıda kolisi, Gazze'nin farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Yaklaşık 25 bin kişiye ulaşan gıda yardımlarıyla bölgedeki ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlandı.

Her gün 15 bin kişiye temiz su, 30 bin kişiye sıcak yemek

Türk Kızılay, Gazze'de temiz suya erişimin sağlanması ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda her gün 150 ton içme suyu dağıtımı gerçekleştirilerek en az 15 bin kişinin temiz su ihtiyacı karşılanıyor.

Kızılay'ın aşevleri aracılığıyla ise günlük 30 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor. Böylece gıda, su ve temel yaşam ihtiyaçlarına yönelik destekler düzenli olarak devam ediyor.

Uzuv kaybı yaşayan Gazzelilere protez desteği

Kızılay, saldırılar nedeniyle uzuv kaybı yaşayan Gazzeliler için Protez-Ortez Destek Projesi'ni de hayata geçirdi. Gazze'deki hastaneler ve rehabilitasyon merkezleriyle koordineli yürütülen proje kapsamında destek alacak kişiler belirleniyor.

Gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından yararlanıcılar için kişiye özel protezler üretilerek ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Gazzeli çocuklara psikososyal destek sağlanıyor

Savaştan etkilenen çocukların psikolojik ve sosyal açıdan desteklenmesini amaçlayan Türk Kızılay, Gazze-Neşeli Çocuklar Projesi'ni de yürütüyor.

Proje kapsamında Kızılay ekipleri, çocuklara yönelik oyunlar ve gösteriler düzenliyor. Etkinlikler sırasında çocuklara çeşitli ikramlıklar da dağıtılıyor. Kızılay, gıda ve su yardımlarının yanı sıra sağlık, rehabilitasyon ve psikososyal destek çalışmalarıyla Gazze'deki insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Gazze'de insani yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerini artırıyor. Temiz su ve sıcak yemek dağıtımının yanı sıra gıda yardımlarına da devam eden Kızılay, yaklaşık 25 bin kişiye yetecek gıda yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bölgede protez desteğinden çocuklara yönelik psikososyal çalışmalara kadar birçok alanda yardım faaliyetleri yürütülüyor.