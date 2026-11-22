Gaziantep’te nane üreticileri, sezonun son hasadını gerçekleştiriyor. UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilen kentin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alan nane, bölge ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Türkiye'nin en fazla nane üretimi yapılan kenti olan Gaziantep'te üretimin önemli bölümü, Fırat Nehri kıyısındaki Karkamış ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Gaziantep, Türkiye Nane Üretiminin Yüzde 78’ini Karşılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Karkamış'ın nane üretimiyle öne çıkan ilçelerden biri olduğunu belirtti.

Geçen yıl 7 bin 500 dekar alanda 18 bin 900 ton nane üretildiğini ve bu miktarla Türkiye üretiminin yüzde 75'inin karşılandığını aktaran Sağlam, bu yıl rekoltenin daha yüksek olmasının beklendiğini söyledi.

Bu yıl 7 bin 600 dönüm alanda yaklaşık 19 bin 700 ton nane üretimi beklediklerini ifade eden Sağlam, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de nane üretiminin yüzde 78'i Gaziantep'te yapılmakta. İlimizde de üretimin yüzde 55'i Karkamış'ta gerçekleştirilmekte. Kuru nanede dekara 500 kilogram gibi bir verim söz konusu. Çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum."

Nane Üreticisine Yeni Destekler Gündemde

Nane üretiminin diğer tarımsal ürünlere kıyasla çiftçiler açısından avantajlı olduğunu belirten Sağlam, ürünün işlenmesine yönelik yatırımların artırılacağını kaydetti.

Bu kapsamda kurutma ve paketleme tesisi sayısının artırılmasının hedeflendiğini belirten Sağlam, çiftçilerin talepte bulunması halinde hibe desteği sağlanabileceğini ifade etti.

“Bir Defa Ekersin, 10 Yıldan Fazla Gider”

Nane üreticisi Ali Yılmaz da ürünün hem verim hem de fiyat açısından kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Nanenin uzun yıllar boyunca verim sağlayabilen bir bitki olduğuna dikkat çeken Yılmaz, üretim sürecini şu sözlerle anlattı:

"Nane uzun yıllar verim sağlar. Bir defa ekersin 10 yıldan fazla gider. 3 yılda bir ters çeviririz, bitkinin kökünü yenileriz."

Gaziantep’te nane üreticileri, sezonun son hasadını gerçekleştiriyor. UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilen kentin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alan nane, bölge ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Türkiye'nin en fazla nane üretimi yapılan kenti olan Gaziantep'te üretimin önemli bölümü, Fırat Nehri kıyısındaki Karkamış ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Gaziantep, Türkiye Nane Üretiminin Yüzde 78’ini Karşılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Karkamış'ın nane üretimiyle öne çıkan ilçelerden biri olduğunu belirtti.

Geçen yıl 7 bin 500 dekar alanda 18 bin 900 ton nane üretildiğini ve bu miktarla Türkiye üretiminin yüzde 75'inin karşılandığını aktaran Sağlam, bu yıl rekoltenin daha yüksek olmasının beklendiğini söyledi.

Bu yıl 7 bin 600 dönüm alanda yaklaşık 19 bin 700 ton nane üretimi beklediklerini ifade eden Sağlam, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de nane üretiminin yüzde 78'i Gaziantep'te yapılmakta. İlimizde de üretimin yüzde 55'i Karkamış'ta gerçekleştirilmekte. Kuru nanede dekara 500 kilogram gibi bir verim söz konusu. Çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum."

Nane Üreticisine Yeni Destekler Gündemde

Nane üretiminin diğer tarımsal ürünlere kıyasla çiftçiler açısından avantajlı olduğunu belirten Sağlam, ürünün işlenmesine yönelik yatırımların artırılacağını kaydetti.

Bu kapsamda kurutma ve paketleme tesisi sayısının artırılmasının hedeflendiğini belirten Sağlam, çiftçilerin talepte bulunması halinde hibe desteği sağlanabileceğini ifade etti.

“Bir Defa Ekersin, 10 Yıldan Fazla Gider”

Nane üreticisi Ali Yılmaz da ürünün hem verim hem de fiyat açısından kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Nanenin uzun yıllar boyunca verim sağlayabilen bir bitki olduğuna dikkat çeken Yılmaz, üretim sürecini şu sözlerle anlattı:

"Nane uzun yıllar verim sağlar. Bir defa ekersin 10 yıldan fazla gider. 3 yılda bir ters çeviririz, bitkinin kökünü yenileriz."