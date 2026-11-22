Türkiye limanlarındaki deniz trafiği 2026 yılının ocak-ekim döneminde yoğun seyrini sürdürdü. Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk 10 ayında Türk limanlarına toplam 50 bin 859 gemi yanaştı. Bu gemilerin 19 bin 530'unu Türk bayraklı, 31 bin 329'unu ise yabancı bayraklı gemiler oluşturdu. Ro-Ro gemileriyle taşınan araç sayısı da 10 Ekim itibarıyla 576 bin 953'e ulaştı.

Türk Limanlarına Uğrayan Gemi Sayısı Yıllar İçinde Arttı

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye limanlarına uğrayan gemi sayısı son yıllarda artış gösterdi. Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 yılında limanlara 48 bin 821 gemi yanaşırken, 2021 yılında bu sayı 51 bin 199 olarak kaydedildi.

2022 yılında 58 bin 52 geminin uğradığı Türk limanlarında, 2023 yılında 60 bin 195 gemi hareketliliği yaşandı. 2024 yılında ise limanlara yanaşan gemi sayısı 60 bin 594'e yükseldi.

2025'te Son 7 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaşıldı

Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı 2025 yılında 62 bin 656'ya çıkarak son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçen yıl limanlara yanaşan gemilerin 21 bin 907'sini Türk bayraklı, 40 bin 749'unu ise yabancı bayraklı gemiler oluşturdu.

2026 yılının ocak-ekim döneminde ise toplam 50 bin 859 gemi Türk limanlarına uğradı. Bunların 19 bin 530'u Türk bayraklı, 31 bin 329'u yabancı bayraklı gemiler olarak kayıtlara geçti.

Ro-Ro Gemileriyle 576 Bin 953 Araç Taşındı

Türkiye'nin deniz yoluyla gerçekleştirdiği araç taşımacılığında da önemli hareketlilik yaşandı. Ro-Ro gemilerinin yurt dışı bağlantılı hatlarında taşınan araç sayısı 2024 yılında 706 bin 387, 2025 yılında ise 724 bin 726 oldu.

2025 yılında yurt dışı güzergahlı Ro-Ro gemileriyle Türkiye'ye 359 bin 923 araç gelirken, ülkeden 364 bin 803 araç taşındı.

Araç Taşımacılığında Avrupa Hatları Öne Çıktı

2026 yılında 10 Ekim itibarıyla Ro-Ro gemilerinin yurt dışı bağlantılı hatlarında taşınan araç sayısı 576 bin 953 olarak kayıtlara geçti. Bu araçların 287 bin 30'u gemilerle Türkiye'ye gelirken, 289 bin 923'ü Türkiye'den yurt dışına taşındı.

Ro-Ro taşımacılığında en yoğun güzergahlar arasında Avrupa hatları yer aldı. Araç taşımacılığının önemli bir bölümü İtalya'daki Trieste ve Bari gibi limanlarla bağlantılı güzergahlar üzerinden gerçekleştirildi.

Türkiye limanlarındaki deniz trafiği 2026 yılının ocak-ekim döneminde yoğun seyrini sürdürdü. Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk 10 ayında Türk limanlarına toplam 50 bin 859 gemi yanaştı. Bu gemilerin 19 bin 530'unu Türk bayraklı, 31 bin 329'unu ise yabancı bayraklı gemiler oluşturdu. Ro-Ro gemileriyle taşınan araç sayısı da 10 Ekim itibarıyla 576 bin 953'e ulaştı.