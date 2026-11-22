İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yıllık Sermaye Piyasası Konferansı'nda yaptığı konuşmada ülkenin ekonomik durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik sorunların yanı sıra kamu şirketlerinin yönetim yapısını da ele alan Pezeşkiyan, zarar eden şirketlerde yöneticilerin performanslarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeterli performans gösteremeyen yöneticilerin görevlerinden ayrılması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, İran'ın ekonomik cephede zorlu bir mücadele verdiğini ifade etti.

"Sessiz Bir Savaşın İçindeyiz"

Ülkesinin ekonomik mücadelesini savaş benzetmesiyle anlatan Pezeşkiyan, füze saldırılarının yaşandığı bir savaşın ekonomik mücadele kadar zor olmadığını söyledi.

Pezeşkiyan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sessiz bir savaşın içindeyiz. Bu, füzelerin fırlatıldığı ve yıkımın yaşandığı bir savaştan çok daha zor. Eşit olmayan, adaletsiz bir savaşın içindeyiz ve bir grup zorba, zalim ve baskıcı ülkemizi devirmeyi amaçlıyor, ancak halk buna izin vermedi. Güvenlik güçlerimiz güçlü bir şekilde karşılık verdi. Siz yatırımcılar ve üreticiler düşmanı hayal kırıklığına uğrattınız."

Pezeşkiyan'dan Ulusal Birlik Çağrısı

İran'daki ekonomik sorunların aşılması için kaynak dağılımında adaletin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Pezeşkiyan, öncelikle mevcut sorunların kabul edilmesi ve çözüm için somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Ulusal birlik, beraberlik ve karşılıklı güvenin önemini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, "Öncelikle bir sorunumuz olduğunu kabul etmeli, ardından onu çözmek için harekete geçmeliyiz. İlk adım ulusal birlik, beraberlik ve birbirimize olan güven" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yıllık Sermaye Piyasası Konferansı'nda yaptığı konuşmada ülkenin ekonomik durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik sorunların yanı sıra kamu şirketlerinin yönetim yapısını da ele alan Pezeşkiyan, zarar eden şirketlerde yöneticilerin performanslarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeterli performans gösteremeyen yöneticilerin görevlerinden ayrılması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, İran'ın ekonomik cephede zorlu bir mücadele verdiğini ifade etti.

"Sessiz Bir Savaşın İçindeyiz"

Ülkesinin ekonomik mücadelesini savaş benzetmesiyle anlatan Pezeşkiyan, füze saldırılarının yaşandığı bir savaşın ekonomik mücadele kadar zor olmadığını söyledi.

Pezeşkiyan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sessiz bir savaşın içindeyiz. Bu, füzelerin fırlatıldığı ve yıkımın yaşandığı bir savaştan çok daha zor. Eşit olmayan, adaletsiz bir savaşın içindeyiz ve bir grup zorba, zalim ve baskıcı ülkemizi devirmeyi amaçlıyor, ancak halk buna izin vermedi. Güvenlik güçlerimiz güçlü bir şekilde karşılık verdi. Siz yatırımcılar ve üreticiler düşmanı hayal kırıklığına uğrattınız."

Pezeşkiyan'dan Ulusal Birlik Çağrısı

İran'daki ekonomik sorunların aşılması için kaynak dağılımında adaletin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Pezeşkiyan, öncelikle mevcut sorunların kabul edilmesi ve çözüm için somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Ulusal birlik, beraberlik ve karşılıklı güvenin önemini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, "Öncelikle bir sorunumuz olduğunu kabul etmeli, ardından onu çözmek için harekete geçmeliyiz. İlk adım ulusal birlik, beraberlik ve birbirimize olan güven" dedi.