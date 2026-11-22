ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da başlayan çatışmalar bölge ülkelerini etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak Bahreyn, İran kaynaklı bir saldırının sivil bir sanayi tesisinde yangına neden olduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızları da Bahreyn'de bulunan ABD askeri mevzilerinin hedef alındığını duyurdu.

Bahreyn yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü gerçekleşen saldırıda bir sanayi tesisi isabet aldı. Saldırının ardından tesiste yangın çıkarken olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının kontrol altına alınması için sivil savunma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları başlattığı bildirildi.

Bahreyn'de vatandaşlara güvenlik uyarısı yapıldı

Saldırının ardından Bahreyn İçişleri Bakanlığı, olası bir tehdit nedeniyle vatandaşlara en yakın güvenli bölgeye geçmeleri çağrısında bulundu. İlk uyarıda tehdidin kaynağına ve saldırının gerçekleştiği noktaya ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Bakanlık, daha sonra tehlikenin geçtiğini bildiren bir açıklama yaptı. Ancak kısa süre sonra ikinci bir uyarı yayımlanması ülkedeki güvenlik endişelerini artırdı.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri ise hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı çok sayıda hava saldırısını engellediğini açıkladı. Önleme sırasında düşen şarapnel parçalarının maddi hasara yol açtığı, ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Savunma Kuvvetleri, Tahran yönetiminin Bahreyn'e yönelik "sistematik düşmanca tutumunu" sürdürdüğünü ifade etti.

İran Devrim Muhafızları ABD üslerini hedef aldığını duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki ABD askeri noktalarına yönelik füze ve İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İran devlet haber ajansı IRNA'da yayımlanan açıklamada, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ortak saldırıda El-Riffa ve Awali üslerinin hedef alındığı bildirildi.

Saldırının gerekçesi olarak ABD'nin devam eden saldırıları ve İran hava sahasının tekrar tekrar ihlal edilmesi gösterildi. Açıklamada operasyonun, söz konusu gelişmelere karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran Devrim Muhafızları'nın saldırı iddiasına ilişkin Reuters haber ajansının yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Körfez ülkelerinde saldırı endişesi büyüyor

Bahreyn, son günlerde İran kaynaklı çok sayıda hava saldırısının engellendiğini duyurmuştu. ABD ve İsrail'in şubat ayında İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından Körfez'deki Arap ülkeleri de hedef haline geldi.

Bölgede karşılıklı saldırılar sürerken Bahreyn'de hem sivil bir sanayi tesisinin zarar görmesi hem de ABD askeri üslerinin hedef alındığı yönündeki açıklamalar, çatışmaların Körfez genelinde yayılma riskini yeniden gündeme taşıdı.