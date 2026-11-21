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H.Y. hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'silahlı tehdit' suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda seyir halindeki İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüsün içerisinde bir şüphelinin bıçakla tehditte bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kavacık otobüs durağında durdurulan otobüste bulunan H.Y. ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin kıyafetlerinin arasına gizlediği bıçak ele geçirilirken, yapılan kontrolde 2,41 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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