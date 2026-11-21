Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında tahliye kararı çıktı. Bolu Belediyesi'ndeki araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ve 21 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcılığın tutukluluğun devamı yönündeki talebine rağmen Özcan ve 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

TANJU ÖZCAN İLE BİRLİKTE 4 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkemenin ara kararı doğrultusunda Tanju Özcan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin ve şirket yetkilisi Faruk Güner hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye kararı verildi.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların cezaevinde kalmasını talep ederken mahkeme heyeti savcılığın bu yöndeki talebini kabul etmedi.

34 MİLYON LİRALIK USULSÜZLÜK İDDİASI

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla başlatılmıştı.

Dosyada yer alan bilirkişi raporunda, 19 ayrı hakediş kapsamında toplam 34 milyon 288 bin 376 lira 61 kuruş fazla ve yersiz ödeme yapıldığı öne sürülmüştü.

İKİ SANIK HAKKINDAKİ EV HAPSİ KALDIRILDI

Mahkeme, şirket yetkilileri Yılmaz Erdoğan ve Fatih Lekesiz hakkında uygulanan ev hapsi tedbirinin kaldırılmasına da karar verdi. İki sanık hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildi.

Diğer bazı sanıkların imza yükümlülükleri kaldırılırken yurt dışına çıkış yasaklarının devam etmesi kararlaştırıldı.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 22 MART 2027'DE

Tanju Özcan ve diğer sanıklar hakkında verilen tahliye kararının ardından davanın bir sonraki duruşması 22 Mart 2027tarihine ertelendi. Yargılama süreci devam edecek.