Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 31'e yükseltirken, Samsunspor 7 puanda kaldı.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray, Samsunspor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki zemin çalışması dolayısıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetirken, Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor karşısında takımını; 'Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Deniz Gül' ilk 11'iyle sahaya sürdü. Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ise Galatasaray karşısında; Bilal Bayazıt, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Elliot Watt, Sekongo, Oskar Ohlenschlaeger, Coulibaly, Afonso Sousa ve Bayo'ya ilk 11'de görev verdi.

4'üncü dakikada Batrakov'un kullandığı köşe vuruşunda Singo, ceza sahasına gelen topu Torreira'ya indirdi. Torreira'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

22'nci dakikada orta sahada topu alan Afonso, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası yayına kadar ilerledi. Afonso'nun bu noktadan yaptığı vuruşta top direğin hemen yanından auta gitti.

47'nci dakikada Torreira'nın pasında ceza sahasının sol çaprazında topu kontrol eden Sara, uzak mesafeden şutunu çekti. Kaleci Bilal, uzanarak topu çıkardı.

53'üncü dakikada Sara'nın orta sahadan savunma arkasına gönderdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Yunus Akgün, kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0.

57'nci dakikada Mendes'in sağ kanattan yaptığı ortada Bayo, altıpasın hemen dışında gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

61'inci dakikada Elliot'un derinlemesine pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mendes, sağ çaprazdan ceza sahasına girip kaleyi yokladı. Top uzak direğin dibinden dışarı gitti.

69'uncu dakikada Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna Abdülkerim kafayla vurdu. Kaleci Bilal'in dokunduğu top üst direkten geri döndü.

76'ncı dakikada sağ kanatta önünü boşaltan Elayis, ceza sahasına girerek uzak köşeye doğru yerden vurdu. Kaleci Uğurcan, topu çıkararak gole izin vermedi.

Maç, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, maçın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart gördü. Bitiş düdüğünün ardından yaptığı itiraz sebebiyle sarı kart gördü. Daha sonra hakem Ali Şansalan, Okan Buruk'a ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gösterdi. Tecrübeli teknik adamın kırmızı kartın ardından şaşkınlığını gizleyemedi dikkatlerden kaçmadı. Okan Buruk, cezası sebebiyle Beşiktaş derbisinde takımının başında yer alamayacak.