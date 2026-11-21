Kaza, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, Sapanca ilçesi Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 2 şehirlerarası yolcu otobüsü, minibüs, TIR, kamyonet ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 14 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

15 Kişi Yaralandı, Otoyolda Trafik Aksadı

İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesiyle emniyet şeridi ve sağ şerit kısmen ulaşıma açılırken, trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Otobüslerde bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan yolcular ise bölgeye çağrılan başka bir otobüsle tahliye edildi.

Kazaya Karışan Araçlar İçin Çalışma Başlatıldı

Kazaya karışan araçların otoyoldan kaldırılması için bölgeye vinç ve çekiciler sevk edildi. Araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, otoyol jandarması kazayla ilgili inceleme başlattı.