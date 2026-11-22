Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yasa boğan acı haberi kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın yayımladığı taziye mesajına göre İstihkam Astsubay Çavuş Yalın Gergün, silah kazası sonucu şehit oldu.

21 Kasım 2026 tarihinde şehit olduğu belirtilen Yalın Gergün için Milli Savunma Bakanlığı tarafından başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, şehit askerin kahraman bir silah arkadaşı olduğu vurgulanarak ailesine ve millete başsağlığı dilendi.

Yaşar Güler’den şehit asker için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yalın Gergün’ün şehadeti dolayısıyla yayımladığı mesajda, şahsı ve Bakanlık personeli adına taziye dileklerini iletti.

Güler mesajında, “Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından paylaşılan anma mesajında ise “Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük… Vatan size minnettardır” sözleriyle şehit Yalın Gergün anıldı.