Olay, saat 19.30 sıralarında Konya Numune Hastanesi Acil Servisi bahçesinde yaşandı. Daha önce Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokak'ta meydana gelen bıçaklı kavgada yaralanan yakınları için hastanenin bahçesinde toplanan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine grup içinden kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu C.S., K.D. ve M.L.Y. yaralandı. Bu sırada hastanede görevli polis ve jandarma ekipleri de olaya müdahale etti. Yaralılar acil servisteki görevliler tarafından sedyelerle hastaneye taşındı. Hastaneye çok sayıda polis sevk edilirken, olayla ilgili gözaltılar olduğu belirtildi. Polisin olaya ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.
Konya'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 3 kişi yaralandı
Konya Numune Hastanesi Acil Servisi bahçesinde, daha önce yaşanan bir bıçaklı kavgada yaralanan yakınlarını bekleyen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan 3 kişi, aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alınırken olayla ilgili gözaltılar yapıldı.
Kaynak: DHA
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