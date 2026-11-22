Yangın, dün gece saat 23.30 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029 Sokak'taki 5 katlı binanın 1'nci katındaki dairede çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, binadakileri dışarı çıkmaları için uyarırken, ihbar ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ise alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ömer Ege Özyurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan 3 kişi taburcu edilirken, 1'i ağır olmak üzere 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.