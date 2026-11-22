Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, potansiyel tehdit nedeniyle güvenlik uyarısı yayımlandığı bildirildi.

Vatandaşlara Güvenli Bölgelere Geçin Çağrısı

Kamu güvenliğinin korunması amacıyla yapılan açıklamada, vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin en yakın güvenli noktaya gitmeleri istendi.

Ayrıca gelişmelere ilişkin bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla yalnızca resmi kanallardan yapılan duyuruların takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, potansiyel tehdit nedeniyle güvenlik uyarısı yayımlandığı bildirildi.

Vatandaşlara Güvenli Bölgelere Geçin Çağrısı

Kamu güvenliğinin korunması amacıyla yapılan açıklamada, vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin en yakın güvenli noktaya gitmeleri istendi.

Ayrıca gelişmelere ilişkin bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla yalnızca resmi kanallardan yapılan duyuruların takip edilmesi gerektiği vurgulandı.