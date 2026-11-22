Yangın, saat 21.30 sıralarında Erenköy Mahallesi Yesari Asım Arsoy Sokak'ta bulunan 9 katlı binanın 9'uncu katında çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Binayı saran yoğun duman nedeniyle bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak sokağı bir süre trafiğe kapattı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.