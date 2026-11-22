Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde çıkan apartman yangını faciayla sonuçlandı. Yamaç Mahallesi'ndeki 8 katlı konutlarda saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Apartmanın 6'ncı katındaki daireden yükselen alevleri gören vatandaşlar, kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

90 Yaşındaki Yatalak Hasta Kurtarılamadı

Yangının çıktığı dairede yapılan kontrollerde, yatalak hasta Mehmet Ceylan'ın (90) hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında 2 kişinin de dumandan etkilendiği bildirildi.

Ceylan'ın damadı Battal Korkmaz, kayınbabasını kısa süre önce evlerine getirdiklerini belirterek yangın anını anlattı. Yangın sırasında salonda uyuduğunu söyleyen Korkmaz, bir anda gürültü duyduğunu, alevleri fark edince ailesiyle birlikte can havliyle dışarı çıktıklarını ifade etti.

Cenazesi Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı

Yangın nedeniyle apartman sakinleri bir süre dışarıda bekledi. Dairede ve apartman çevresinde yapılan incelemelerin ardından Mehmet Ceylan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde çıkan apartman yangını faciayla sonuçlandı. Yamaç Mahallesi'ndeki 8 katlı konutlarda saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Apartmanın 6'ncı katındaki daireden yükselen alevleri gören vatandaşlar, kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

90 Yaşındaki Yatalak Hasta Kurtarılamadı

Yangının çıktığı dairede yapılan kontrollerde, yatalak hasta Mehmet Ceylan'ın (90) hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında 2 kişinin de dumandan etkilendiği bildirildi.

Ceylan'ın damadı Battal Korkmaz, kayınbabasını kısa süre önce evlerine getirdiklerini belirterek yangın anını anlattı. Yangın sırasında salonda uyuduğunu söyleyen Korkmaz, bir anda gürültü duyduğunu, alevleri fark edince ailesiyle birlikte can havliyle dışarı çıktıklarını ifade etti.

Cenazesi Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı

Yangın nedeniyle apartman sakinleri bir süre dışarıda bekledi. Dairede ve apartman çevresinde yapılan incelemelerin ardından Mehmet Ceylan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.