Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazasının nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor. 12 Kasım akşamı Samanköy Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından uzmanların değerlendirmeleri, helikopterin neden düştüğü sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj Bölüm Başkanı Tolga İnan, kazaya ilişkin değerlendirmesinde iki olasılığa dikkat çekti. Helikopterin teknik veya mekanik bir arıza nedeniyle düşmüş olabileceğini belirten İnan, elektrik tellerine çarpma ihtimalinin de değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

HELİKOPTER KAZASINDA İKİ İHTİMAL ÖNE ÇIKTI

Uzman değerlendirmelerine göre, helikopterin kalkışından kısa süre sonra düşmesi, teknik bir sorunun yaşanmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Bir diğer olasılık ise helikopterin uçuş sırasında elektrik telleriyle temas etmiş olması. Ancak bu iki senaryoyu doğrulayan resmi bir tespit henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen teknik incelemelerin sonuçları bekleniyor.

MSB'DEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), S-70 tipi askeri helikopterin Malatya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını bildirdi.

Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınırken enkaz çevresinde inceleme başlatıldı.

ŞEHİT OLAN 4 ASKERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

KAZANIN KESİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın teknik arızadan mı, çevresel bir etkenden mi yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı henüz açıklığa kavuşmadı.

Uzmanların gündeme getirdiği ihtimallerin netlik kazanması için kaza incelemelerinden elde edilecek bulguların değerlendirilmesi bekleniyor.