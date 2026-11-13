Küresel piyasalar, teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yön arayışını sürdürüyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın istifasına ilişkin haberler teknoloji hisselerinde satış baskısını artırırken, ABD ile İran arasındaki gerilimin devam etmesi petrol ve doğal gaz fiyatlarını yukarı taşıdı. ABD tahvil getirileri ve dolar endeksindeki yükseliş altın fiyatlarını baskılarken, yatırımcıların odağı bugün açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine çevrildi.

NVIDIA GELİŞMESİ ABD BORSALARINDA SATIŞ BASKISINI ARTIRDI

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın, biri Çin adına istihbarat topladığı iddia edilen bir kadınla olmak üzere evlilik dışı iki ilişki yaşadığına ilişkin haberlerin ardından istifa ettiği bildirildi.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, şirketin başkan yardımcısı ve Finans Direktörü (CFO) Colette Kress'in geçici CEO olarak görev yapmayı kabul ettiği belirtildi. Huang'ın ise ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınacağı kapalı oturumda ifade vermeyi kabul ettiği aktarıldı.

Gelişmeler teknoloji şirketlerine yönelik satış baskısını artırırken, ABD Başkanı Donald Trump da Nvidia'da CEO'luk görevine Jensen Huang'ın yerine Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'un geçmesi gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri dün yüzde 4,3 değer kaybetti.

Trump, İran ile ilgili açıklamasında ise ülkenin parasını ve Hürmüz Boğazı'nı aldıklarını savunarak, "İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti." ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARI 95 DOLARIN ÜZERİNDE

Orta Doğu'daki çatışmaların devam etmesi ve ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine ilişkin iyimserliğin azalması petrol fiyatlarını etkiledi.

Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,3 yükselerek 95,8 dolara çıktı. Brent petrol, yeni işlem gününde ise 95,5 dolar seviyelerinde dengelendi.

Bölgedeki jeopolitik risklerin enerji arzına ilişkin endişeleri artırması, küresel piyasalarda enflasyon ve faiz beklentileri üzerinde de etkili oluyor.

FED YETKİLİLERİNDEN ENFLASYON VE FAİZ MESAJLARI

Küresel piyasalarda Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamaları da yakından takip ediliyor.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, ABD'de enflasyonun uzun süredir hedef seviyeden uzak olduğuna dikkati çekerek, fiyat artışlarını kontrol altına almak için kısıtlayıcı para politikasına geçilmesi gerektiğini belirtti. Hammack, faiz artışlarının daha küçük ve istikrarlı adımlarla gerçekleştirilmesinin ekonomi üzerindeki sarsıcı etkileri azaltabileceğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de enflasyonun hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini belirterek, Fed'in politika seçeneklerini değerlendirmek için geniş bir alana sahip olduğunu kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, yapay zekanın iş gücü piyasasında oluşturabileceği aksaklıklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise yapay zekanın fiyat baskıları üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, enflasyonun temel nedeninin yapay zeka olmadığını söyledi. Daly, Fed'in enflasyonu düşürmeye odaklanması gerektiğini ancak para politikasının ne zaman ve ne ölçüde sıkılaştırılacağına ilişkin kararın henüz verilmesinin gerekmediğini dile getirdi.

DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELDİ, ALTIN GERİLEDİ

ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, enerji maliyetlerindeki artış ve Fed yetkililerinin şahin açıklamaları, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi.

Bu gelişmeler dolar ve ABD tahvil getirilerini desteklerken, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,10 seviyesinin üzerine çıkarak haftalık bazda 25 baz puandan fazla yükseldi. Dolar endeksi ise dün 103,24 seviyesini görerek son 19 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, daha sonra 103,1 seviyelerinde dengelendi.

Altının ons fiyatı dün 3 bin 852,6 dolarla son bir yılın en düşük seviyesini gördü. Günü yüzde 6,8 düşüşle 3 bin 875,5 dolardan tamamlayan ons altın, yeni işlem gününde tepki alımlarıyla yüzde 1 yükselerek 3 bin 915 dolardan işlem gördü.

Öte yandan Fed, 26-27 Ekim 2027 tarihlerinde yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında geniş kapsamlı para politikası stratejisi konularının ele alınacağını ve toplantıda politika kararı açıklanmayacağını bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack da ABD'de enflasyonun yüzde 2 hedefine 2028'in ortalarında gerilemesini beklediklerini açıkladı.

NEW YORK BORSASI GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

New York borsasında teknoloji hisselerinde görülen satışların etkisiyle dün negatif bir seyir izlendi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Kasım'da sona eren haftada 200 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2027 mali yılının ilk ayı olan ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,1 artarak 404,1 milyar dolara çıktı.

Ülkede ikinci el konut satışları da ekimde aylık bazda yüzde 5,5 azalarak Ağustos 2010'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne karışık başladı.

AVRUPA BORSALARI İTALYA HARİÇ YÜKSELDİ

Avrupa borsalarında şirketlerin açıkladığı güçlü bilançoların etkisiyle dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), finansal istikrara yönelik risklerin yüksek seviyesini koruduğunu belirterek ülkedeki bankalara yönelik tehditler konusunda uyarıda bulundu.

İngiltere ekonomisi ise 2026'nın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 büyüyerek 2024'ün ilk çeyreğinden bu yana en hızlı artışını kaydetti. Ekonomi, yıllık bazda da yüzde 1,9 büyüyerek beklentileri karşıladı. Büyümede yapay zeka yatırımları ve tüketici harcamaları etkili oldu.

Açıklanan büyüme verileri, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Trump'ın İran ile anlaşmaya ihtiyaç duymadıklarına yönelik açıklamalarının ardından Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 7,5 artarak megavatsaat başına 93,7 avroya yükseldi. İngiltere'de 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,9774 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 yükselişle tamamlarken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 geriledi.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif başladı.

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Asya piyasalarında Nvidia'nın yönetimindeki değişikliğe ilişkin belirsizlikler ve küresel risk iştahındaki zayıflamayla karışık bir görünüm öne çıktı.

Nvidia ile iş ilişkisi bulunan Asyalı şirketlerin gelişmelerden nasıl etkileneceğine yönelik soru işaretleri, bölge piyasalarında temkinli hareket edilmesine neden oldu.

Dolar/yen paritesi dün 160 seviyesini test ettikten sonra yeni günde 159 seviyelerinde dengelendi.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama'nın döviz piyasalarında tek yönlü ve hızlı hareketler görüldüğüne ilişkin açıklamaları, Japon yetkililerin yene müdahale edebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Günün ilk bölümünde Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 geriledi.

BORSA İSTANBUL GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,24 değer kazancıyla 11.811,19 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,28 değer kaybetti.

Dolar/TL kuru dün günü yatay seyirle 50,2553 seviyesinden tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselerek 50,3680 seviyesinden işlem gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtım toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,5'e yükseltildiğini açıkladı.

Karahan, enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 21'e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5'e, 2029 yıl sonunda ise yüzde 9'a gerilemesini beklediklerini belirtti. Orta vadede enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 puanın ise destek konumunda bulunduğunu belirtiyor.

GÖZLER BUGÜN AÇIKLANACAK EKONOMİK VERİLERDE

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Türkiye'nin eylül ayında cari işlemler hesabının 2 milyar 393,8 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2026 yılı cari işlemler açığı tahmini ise 45 milyar 317 milyon dolar oldu.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme ve dış ticaret verileri ile ABD ÜFE verisinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 – Türkiye, kasım ayı piyasa katılımcıları anketi

10.00 – Türkiye, eylül ayı cari işlemler dengesi

13.00 – Avro Bölgesi, eylül ayı dış ticaret dengesi

13.00 – Avro Bölgesi, üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

16.30 – ABD, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)