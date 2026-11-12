Milyonlarca emeklinin gözü maaşlarına yapılacak olası iyileştirmeye çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıklayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi yönetimine talimat verdiğini duyurdu.

Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu hem Kabine'de hem de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) gündeme getirdiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenleme üzerinde çalıştığını ifade eden Gül, emeklilerin hak ettiği maaşa kavuşması için güçlü talimatlar verildiğini söyledi.

Çalışmaların en hakkaniyetli ve vatandaşların memnuniyetini sağlayacak şekilde sonuçlandırılacağını belirten Gül, düzenleme tamamlandıktan sonra kanunlaşma sürecinin başlayacağını kaydetti.

Zam oranı belli mi?

Emekli maaşlarında yapılması planlanan iyileştirmenin oranı ve kapsamı henüz açıklanmadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.