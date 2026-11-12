Ankara'da son dönemde zona vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Duran Tok, hastalığın belirtileri ve riskleri hakkında uyarılarda bulundu. Bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla yeniden aktif hale gelen virüsün, şiddetli ağrı, yanma, batma ve içi sıvı dolu kabarcıklara neden olabildiğini belirten Tok, özellikle göz çevresindeki zona vakalarında erken müdahalenin önemini vurguladı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Duran Tok, son dönemde zona vakalarında belirgin artış gözlendiğini belirterek hastalığın ortaya çıkış nedenleri ve belirtileri hakkında bilgi verdi.

ZONA HASTALIĞI NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla vücutta daha önce pasif durumda bulunan virüsün yeniden aktif hale gelebildiğini belirten Prof. Dr. Tok, virüsün sinir hatları boyunca ilerleyerek cilde ulaştığını ifade etti.

Hastalığın görüldüğü bölgede elektrik çarpması şeklinde şiddetli ağrıların yanı sıra batma, yanma ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşabildiğini kaydeden Tok, bağışıklık sisteminin düşmesine neden olan çeşitli durumların zona enfeksiyonunun görülme riskini artırabildiğini söyledi.

ZONA VÜCUDUN HANGİ BÖLGELERİNDE GÖRÜLÜYOR?

Zona virüsünün tek bir sinir hattını takip ettiğini belirten Tok, bu nedenle ciltteki döküntülerin genellikle vücudun yalnızca sağ veya sol tarafında, bant ya da kuşak şeklinde ortaya çıktığını ve çoğunlukla orta hattı geçmediğini bildirdi.

Vakaların yarısından fazlasının göğüs kafesi ve sırt bölgesinde, kaburga hizasında görüldüğünü aktaran Tok, hastalığın 'kuşak hastalığı' olarak da adlandırılmasının bu görünümden kaynaklandığını ifade etti.

GÖZ ÇEVRESİNDEKİ ZONA KALICI HASAR BIRAKABİLİR

Zona hastalığının ikinci sıklıkla bel ve karın bölgesinde görüldüğünü belirten Tok, yüz ve göz çevresinin de hastalığın etkilediği bölgeler arasında bulunduğunu söyledi.

Özellikle alın, şakak ve göz çevresindeki sinirlerin tutulduğu vakalarda acil müdahalenin önem taşıdığına dikkat çeken Tok, tedavinin gecikmesi halinde kalıcı görme hasarı oluşabileceği uyarısında bulundu.