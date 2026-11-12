Ankara'da bağımlılıkla mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay Ankara Şubesi ve Teletıp ve Eğitim Derneği iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında 106 gönüllü hekim, bir yıl boyunca gençlere yönelik saha çalışmaları gerçekleştirecek. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen "Bağımlılıklara Karşı Topyekûn Mücadele" projesi kapsamında "Gönüllü Hekimler Eğitici Eğitimi Sempozyumu" düzenlendi. Üç gün sürecek eğitim programının ardından gönüllü hekimler, edindikleri bilgileri sahada gençlerle paylaşacak.

106 hekim 12 ay boyunca görev yapacak

Yeşilay'ın 106'ncı kuruluş yılı dolayısıyla hazırlanan proje, bağımlılıkla mücadele konusunda bilimsel bilginin sağlık kurumlarının dışına taşınmasını hedefliyor. Bu kapsamda Ankara'nın farklı bölgelerinden projeye katılan 106 hekim, okullarda, üniversitelerde ve kamusal alanlarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirecek.

Çalışmalarda bağımlılıkların önlenmesi, erken müdahale, koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması öncelikli başlıklar arasında yer alacak.

Ankara İl Sağlık Müdürü Kurtcebe'den gönüllülük vurgusu

Sempozyumun açılışında konuşan Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, bağımlılıkla mücadelede hekimlerin gönüllü katkısının önemine dikkat çekti. Hekimlere gerekli eğitimlerin verileceğini belirten Kurtcebe, ardından sahaya inilerek mücadelenin daha bilinçli ve etkili şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine değinen Kurtcebe, bağımlılıkla mücadelenin de sağlık politikalarının temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

Hedef Türkiye genelinde örnek bir model oluşturmak

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Daire Başkanı Dr. Şeyma Halaç ise projenin Türkiye genelinde örnek oluşturmasını hedeflediklerini belirtti.

Halaç, bağımlılık gelişmeden önleyici adımlar atılmasının, riskli davranışlara erken müdahale edilmesinin ve ihtiyaç duyan kişilerin Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) gibi destek kuruluşlarına yönlendirilmesinin önemini vurguladı.

Yeşilay Ankara Şubesi Başkanı Av. Bilal Tayyip Apaydın da bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kurumların değil, toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Projenin farklı meslek gruplarının katılımıyla genişletilerek sürdürülmesinin planlandığını belirten Apaydın, gençlerin geleceğini korumak için önleyici çalışmaların önemine dikkat çekti.