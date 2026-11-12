Muğla'nın Bodrum ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete arkadan çarpan başka bir motosiklet kazaya neden oldu. İki motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu kazada Batuhan E. yaşamını yitirirken, B.S. yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin Konacık yönünde meydana geldi. İddiaya göre, B.S. yönetimindeki 01 UY 925 plakalı motosiklet, Konacık Jandarma Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Batuhan E.'nin kullandığı 48 ART 876 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü de yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Batuhan E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer motosiklet sürücüsü B.S. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Batuhan E.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.