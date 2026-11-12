Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ara tatil heyecanı sinema etkinlikleriyle renklenecek. Gölbaşı Belediyesi, 16-21 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği “Ara Tatil Sinema Günleri” kapsamında çocukları sevilen animasyon ve macera filmleriyle buluşturacak. Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte yetişkinler için de özel film gösterimleri yapılacak.

Gölbaşı Belediyesi, öğrencilerin ara tatil dönemini eğlenceli ve verimli geçirmeleri amacıyla sinema etkinliği düzenliyor. Altı gün sürecek “Ara Tatil Sinema Günleri” kapsamında çocuklar, sevdikleri animasyon ve macera filmlerini beyaz perdede izleme fırsatı bulacak.

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek gösterimlerde Rafadan Tayfa, Aslan Hürkuş, Buz Devri, Zootropolis ve Ters Yüz gibi sevilen yapımlar yer alacak. Her gün farklı saatlerde düzenlenecek film gösterimlerinin yanı sıra yetişkin izleyiciler için de “120” ve “Aybüke” filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

SİNEMA GÖSTERİMLERİ İÇİN REZERVASYON GEREKİYOR

Ara Tatil Sinema Günleri'ne katılmak isteyen çocuklar ve ailelerinin önceden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Gösterimler için rezervasyon işlemleri, Gölbaşı Belediyesi'nin etkinlik rezervasyon sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

BAŞKAN ODABAŞI'NDAN ÇOCUKLARA DAVET

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunan etkinliklere önem verdiklerini belirterek tüm çocukları ve ailelerini sinema günlerine davet etti.

Odabaşı, ara tatil dönemini çocuklar için eğlenceli ve güzel anılarla dolu bir sürece dönüştürmek istediklerini ifade ederek, etkinlikle çocukların sevdikleri filmleri beyaz perdede izlemelerini, arkadaşları ve aileleriyle keyifli vakit geçirmelerini amaçladıklarını kaydetti.

GÖLBAŞI ARA TATİL SİNEMA GÜNLERİ PROGRAMI

Gölbaşı Belediyesi tarafından hazırlanan 16-21 Kasım tarihli sinema programı şöyle:

16 Kasım Pazartesi

13.00 – Rafadan Tayfa Kapadokya

16.00 – Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas

17 Kasım Salı

13.00 – Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5

16.00 – Buz Devri 1

18 Kasım Çarşamba

13.00 – Buz Devri 2

16.00 – Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı

19 Kasım Perşembe

13.00 – Aslan Hürkuş 3: Anka Adası

16.00 – Rafadan Tayfa Göbeklitepe

20 Kasım Cuma

13.00 – Zootropolis

16.00 – Ters Yüz 1

19.00 – 120 (Yetişkin)

21 Kasım Cumartesi

13.00 – Ters Yüz 2

16.00 – Zootropolis 2

19.00 – Aybüke (Yetişkin)