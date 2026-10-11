Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarının ardından yeniden kullanıma açtığı Halaçlı Mehmet Ağa Konağı, kültür ve sanat etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Gölbaşı ilçesinin Halaçlı Mahallesi’nde bulunan konakta, Tohumluk Vakfı iş birliğiyle resim atölyesi düzenlendi.

Ankara’nın yetiştirdiği ressam Hikmet Çetinkaya’nın katıldığı etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş da sanat buluşmasında yer aldı.

Tarihi Konağa Yeni Bir İşlev Kazandırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, restorasyonu tamamlanan tarihi yapıların kültürel faaliyetlerle yaşatılmasının önemini vurguladı.

Belediyenin Ankara Miras ekiplerinin tescilli yapıların restorasyonunu gerçekleştirdiğini belirten Köroğlu, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi olarak bu yapılara yeni işlevler kazandırmaya çalıştıklarını ifade etti. Köroğlu, böylece kültürel mirasın korunmasının yanı sıra yapıların uzun yıllar kullanılmasının da amaçlandığını söyledi.

Konağın Geçmişinde Sakarya Savaşı’nın İzleri Var

Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ayhan ise konağın yalnızca tarihi bir yapı olmadığını, aynı zamanda Ankara’nın geçmişine ilişkin önemli bir hafızayı taşıdığını dile getirdi.

Ayhan, Halaçlı Mehmet Ağa’nın Sakarya Savaşı sırasında köydeki kadınlara ekmek yaptırarak cephedeki askerlere gönderilmesine öncülük ettiğini anlattı. Uzun süre kullanılmadan kalan konağın, sahibesi Andaç Hanım’ın isteği doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti.

“Geçmişimizin Şuurunu Yeniden Hatırlamak İstiyoruz”

Konağın kırsalda yaşayanlarla kentlileri buluşturan bir kültür alanına dönüştüğünü söyleyen Ayhan, etkinliklerin geçmişle bugün arasında bağ kurduğunu ifade etti.

Gençlerin de çalışmalara katıldığını belirten Ayhan, geleneksel değerleri yaşatmayı ve farklı kuşakları bir araya getirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Ayhan, sanatçı Hikmet Çetinkaya gibi isimlerin konağa davet edilmesiyle hem sanatın daha geniş kitlelerle buluşturulduğunu hem de ortak kültürel değerlerin hatırlandığını söyledi.

Restorasyonun ardından kültür ve sanat etkinliklerine açılan Halaçlı Mehmet Ağa Konağı, böylece tarihi mirasın korunmasının yanı sıra sosyal yaşamın da bir parçası olmayı sürdürüyor.