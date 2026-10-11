Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen bir düğünde, evlilik masraflarının gençler üzerindeki ekonomik yükü gündeme geldi. Besna ve Sıktı Fırat çiftinin düğününde sağdıçlık yapan Herki Aşireti kanaat önderlerinden Mehmet Fırat, gösterişten uzak ve sade düğünlerin yaygınlaşması gerektiğini belirterek gelinlere takılan altın sayısının sınırlandırılması çağrısında bulundu.

“En Fazla 11 Cumhuriyet Altını Takılsın”

Fırat, Herki Aşireti olarak düğünlerde sadeliği ön plana çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Yüksek altın taleplerinin ve düğün masraflarının aileleri ekonomik açıdan zorladığını belirten Fırat, bundan sonra evlenecek çiftler için damadın veya ailesinin geline en fazla 11 Cumhuriyet altını takmasını önerdi.

Kendi çocuklarının düğünlerinde de bu geleneği uyguladıklarını söyleyen Fırat, toplumda söz sahibi kişilerin gençlere örnek olması gerektiğini vurguladı.

“Gençler Düğün Masrafları İçin Başka Şehirlere Gidiyor”

Evlilik hazırlıklarının gençler için ciddi bir ekonomik yük haline geldiğini dile getiren Fırat, bazı gençlerin düğün masraflarını karşılayabilmek amacıyla farklı şehirlere giderek uzun süre çalıştığını söyledi.

Gençlerin inşaatlardan zincir marketlere kadar farklı iş kollarında çalışıp düğün için para biriktirmeye uğraştığını belirten Fırat, bu yükün hafifletilmesi gerektiğini ifade etti.

Fırat, gençlerin yaşadığı sorunların dikkate alınması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Gösterişten uzak, sade düğünlerin yaygınlaşmasının evlilik sürecini kolaylaştıracağını kaydetti.

Protokol ve Çok Sayıda Davetli Katıldı

Besna ve Sıktı Fırat çiftinin düğünü, Şemdinli’de bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Törene Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Pinyanişi Aşiret Lideri Ali İhsan Zeydan, eski Hakkari Milletvekili Esat Canan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt içinden ve dışından çok sayıda davetli katıldı.

Düğünde gelin ve damat, davetlilerle birlikte halay çekti.