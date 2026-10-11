Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Girne Yarı Maratonu 2026, yoğun katılımla tamamlandı. Çocuk ve halk koşularının yanı sıra 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurların yer aldığı organizasyondan elde edilen gelirin, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında hayatını kaybeden ve kayıp durumda bulunan kişilerin ailelerine destek amacıyla kullanılacağı bildirildi.

Girne Yarı Maratonu’nda dayanışma mesajı

Girne Kordonboyu’nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, farklı kategorilerde mücadele etti. Yarışların yanı sıra toplumsal dayanışma amacıyla düzenlenen etkinlikte, maratondan elde edilen tüm gelirin deniz kazasından etkilenen ailelere aktarılacağı açıklandı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, organizasyonun dayanışma açısından önem taşıdığını belirterek deniz kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Şenkul: Acıları paylaşarak hafifletebiliriz

Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının toplumda derin üzüntü yarattığını belirten Şenkul, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Girne açıklarında meydana gelen deniz faciası hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı. Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ancak geride kalan ailelerimizin yanında olabilir, acılarını paylaşabiliriz. Maratonumuzdan elde edilen tüm geliri acılı ailelerimize destek amacıyla aktaracağız. Bu koşuda atılan her adım, birlik ve dayanışmamızın bir göstergesidir.”

Şenkul, arama çalışmaları devam eden Anni Asel Hilaloğlu’na da bir an önce ulaşılmasını temenni ederek hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Girne Yarı Maratonu 2026’da dereceye giren sporcular

Organizasyonda 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlarda dereceye giren sporcular da belli oldu.

21 kilometre kategorisi

Erkekler: Yunus Emre Akkuş birinci, Muhittin Gürhan ikinci, Cemal İneci üçüncü oldu.

Kadınlar: Hasibe Demir birinci, Aylar Ghazvini ikinci, Mine Devrim üçüncü sırada yer aldı.

10 kilometre kategorisi

Erkekler: Enis Alıcı birinci, Okan Yumuk ikinci, Mehmet Sakallı üçüncü oldu.

Kadınlar: Funda Karayaman birinci, Esra Kaya ikinci, Jane Margaret Barker üçüncü sırayı aldı.

5 kilometre kategorisi

Erkekler: Salih Teksöz birinci, Teyon Alex Yiğit ikinci, Cemil Elmas üçüncü oldu.

Kadınlar: Buse Mayda birinci, Malika Inoyatova ikinci, Nisan Erkan üçüncü sırada yer aldı.