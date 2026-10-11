Alanyaspor ile Erzurumspor FK yenişemedi

Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Senaristleri Belli Oldu!

Ters şeritteki araç hayatını kararttı: Motokurye Murat Çelik için adalet çağrısı!

20 ve 13 yıllık iki cinayet aydınlatıldı!

Bunlar da ilginizi çekebilir

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

Ankara’nın dönüşümünü ve Cumhuriyet tarihindeki yerini tiyatro aracılığıyla anlatmayı amaçlayan oyun, kentin geçmişini sahnede keşfetmek isteyen izleyicileri bir araya getirecek.

Çankaya Belediyesi tarafından duyurulan oyunun gösterimi ücretsiz olacak. Oyunu izlemek isteyenler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 09.00’dan itibaren biletlerini bilet.cankaya.bel.tr adresinden temin edebilecek.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.