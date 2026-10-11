Ankara’nın geçmişine ışık tutan “Bir Masaldır Ankara” tiyatro oyunu, Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Ankara’nın 1916’daki büyük yangınından Cumhuriyet’in başkenti olmasına uzanan tarihi yolculuğu konu alan oyun, kentin hafızasını sahneye taşıyacak.
Biletler 12 Ekim’de Alınabilecek
Çankaya Belediyesi tarafından duyurulan oyunun gösterimi ücretsiz olacak. Oyunu izlemek isteyenler, 12 Ekim Pazartesi günü saat 09.00’dan itibaren biletlerini bilet.cankaya.bel.tr adresinden temin edebilecek.
Ankara’nın dönüşümünü ve Cumhuriyet tarihindeki yerini tiyatro aracılığıyla anlatmayı amaçlayan oyun, kentin geçmişini sahnede keşfetmek isteyen izleyicileri bir araya getirecek.