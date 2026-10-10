Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başka bir siyasi partiye geçeceğine ilişkin gündeme gelen iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, daha önce de defalarca yalanlanan iddiaların farklı siyasi partiler üzerinden yeniden gündeme taşındığına dikkat çekildi.

Belediyenin açıklamasında, Yavaş’ın siyasi parti değiştireceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, kamuoyunun bu iddialara itibar etmemesi istendi. Yavaş’ın konuya ilişkin tutumunun net olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşların siyasete ve siyasetçilere duyduğu güvenin korunmasının, seçmen iradesine saygı gösterilmesiyle mümkün olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Mansur Yavaş’ın daha önce dile getirdiği “Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur” sözlerinin bu konudaki duruşunu açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.