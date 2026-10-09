Milli maç arasının sona ermesiyle Süper Lig’de 7. hafta karşılaşmaları oynanmaya başladı. Galatasaray, RAMS Park’ta Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıda rakip kalede etkili olmaya çalışan sarı-kırmızılılar, aradığı golü 45. dakikada buldu. Abdülkerim Bardakcı’nın fileleri havalandırmasıyla Galatasaray devre arasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıda ise mücadelenin seyri değişti. Lucas Torreira, 65. dakikada Thiemoko Diarra’ya yaptığı müdahale nedeniyle VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Rakibinin 10 kişi kalmasını fırsata çevirmek isteyen Kasımpaşa, 68. dakikada Jesuran Rak-Sakyi ile skoru eşitledi ve karşılaşmada durum 1-1 oldu.

Galatasaray son dakikalarda sonuca gitti

Beraberlik golünün ardından galibiyet için baskısını sürdüren iki takımdan gülen taraf Galatasaray oldu. Mücadelenin 90. dakikasında sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz, attığı golle takımını 2-1 öne taşıdı.

Uzatma dakikalarında da hücumlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 90+6. dakikada Mario Lemina’nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Kalan sürede başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 16’ya çıkaran Galatasaray, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. 10 puanda kalan Kasımpaşa ise haftayı mağlubiyetle kapattı. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına çıkarken Kasımpaşa, Samsunspor’u sahasında konuk edecek.