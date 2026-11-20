Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yeniden aday olmayacağını duyurdu. Çakmak, geçmiş dönemlerde kulüpte başkan yardımcılığı görevinde bulunan Ali Osman Avşar'ın başkan adayı olacağını, mevcut Başkan Vekili Mehmet Doğru'nun ise yeni yönetimde de aynı görevini sürdüreceğini açıkladı.

'HER ŞEY GENÇLERBİRLİĞİ İÇİN GÜZEL OLSUN'

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde konuşan başkan Haydar Arda Çakmak, gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde aday olmayacağını daha önce de ifade ettiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

'Herkesin bildiği gibi 22 Kasım 2026 Pazar günü, tüzük değişikliğinin de yapılacağı olağanüstü genel kurulumuz var. Bu genel kurul öncesinde aday olmayacağımı söylemiştim. Aday olmayı düşünen iki arkadaşımız vardı. Bunlardan biri Ali Osman Bey, diğeri ise Mehmet Doğru kardeşimizdi. Her ikisiyle de daha önceki dönemlerde birlikte çalışmıştık. Mehmet Bey'le ise hâlen beraber görev yapıyorduk. Ben de Gençlerbirliği'nin mevcut başkanı ve her ikisinin de abisi olarak kendilerinden bir ricada bulundum. Sağ olsunlar, ikisi de beni kırmadı. Gençlerbirliği'nin iki ya da üç ayrı listeyle yönetilmesine gönlümüz razı değildi. Bu nedenle ortak bir oluşum içerisinde bir araya gelmelerini istedim. Her ikisi de bu talebimizi kabul ederek destek oldular. Gençlerbirliği'ni daha iyi günlere taşıyabileceklerine inandığım için ortak bir liste oluşturmalarını rica ettim. Kendileri de bu konuda güzel bir çalışma gerçekleştirdi ve ortaya iyi bir liste çıktı. İnşallah pazar günü Ali Osman Bey'in başkanlığında, Mehmet Bey'in başkan vekilliğinde tek listeyle genel kurula gidilecek. Sonrasında da Allah yollarını açık etsin. Ne diyelim, her şey Gençlerbirliği için güzel olsun.'

Genel kurulda yapılacak tüzük değişikliğine ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirten Çakmak, yeni tüzük taslağının kulüp internet sitemizden paylaşılacağını ifade ederek, 'Tüzük değişikliği, taraftarlarımızın ve camiamızın bizden en çok talep ettiği konulardan biriydi. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve internet sitemizden paylaşacağız. Pazar gününe kadar taraftarlarımızın ve camiamızın herhangi bir yorumu ya da görüşü varsa bunları iletebilirler. Genel kurul günü de akıllarına gelen farklı bir konu olursa bunu dile getirebilirler. Tüzük de ortak bir çalışma sonucunda hazırlandı ve arkadaşlarımızın da katkıları oldu. İnşallah Gençlerbirliği için her şey daha güzel olacak. Dediğimiz gibi bu bir bayrak yarışıdır. Ali Osman Bey bayrağı devralacak, daha sonra başka bir arkadaşımıza devredecek. Önemli olan Gençlerbirliği'nin doğru yönetilmesi ve güzel bir geleceğe taşınmasıdır' dedi.

ALİ OSMAN AVŞAR: SON DERECE GÜÇLÜ VE UYUMLU BİR YÖNETİM KURULU OLUŞTURDUK

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olacağını açıklayan Ali Osman Avşar ise adaylık sürecinde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek ortak liste konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Avşar, 'Bilindiği üzere ben de adaylık sürecinde yer almıştım. Mehmet Bey de aynı şekilde adaydı. Kendisi sağ olsun, bugün öğle saatlerinde ikimizi bir araya davet etti ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmenin ardından ortak bir liste üzerinde mutabakata vardık. İnşallah hayırlısı olur. Son derece güçlü ve uyumlu bir yönetim kurulu oluşturduk. Arda Başkan'ın her zaman yanımızda olacağını biliyor, kendisinin desteğini daima bekliyoruz. Ortaya çok güzel bir ekip çıktı. Sürecin bundan sonra da aynı uyum ve başarıyla ilerleyeceğine yürekten inanıyoruz' ifadelerinde bulundu.

MEHMET DOĞRU: DEVRALDIĞIMIZ BAYRAĞI DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Gençlerbirliği'ne Başkan Haydar Arda Çakmak ile birlikte geldiğini ve başlangıçta onunla birlikte görevden ayrılmayı düşündüğünü belirten mevcut Başkan Vekili Mehmet Doğru ise yeni dönemde de görevini sürdüreceğini ifade etti. Doğru, 'Buraya Arda Başkan'la birlikte geldik ve aslında onunla birlikte ayrılmak istiyorduk. Ancak yönetim kurulundaki arkadaşlarımız beni aday gösterdi. Ardından başkanımızın öncülüğünde bugün bir araya geldik. Ali Osman Bey eski arkadaşım. Önceki yönetim döneminde de birlikte görev yapmıştık. Şimdi ise yeni bir oluşum içerisinde bir araya geldik. İnşallah Ali Osman kardeşim için hayırlı uğurlu olur. Allah'ın izniyle birlikte çalışacak ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Arda Başkanımızdan devraldığımız bayrağı biraz daha ileriye taşıyarak bizden sonraki arkadaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Allah hepimiz için hayırlı uğurlu etsin' diye konuştu.