Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden eski Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol ve serbest bırakma kararları verildi.

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un eski yönetiminin mali hesaplarının incelenmesiyle başlayan soruşturma, dosyaya eklenen yeni ifadeler ve deliller doğrultusunda genişletildi.

Soruşturmanın yeni aşamasında, 2024 ve 2025 yıllarında Manisa'nın bazı ilçelerinde kurulan güneş enerjisi santrallerine (GES) ilişkin usulsüzlük iddiaları gündeme geldi.

Santral kurmak isteyen kişilerden araç bağışında bulunmalarının istendiği öne sürülürken, iddialar üzerine düzenlenen operasyonda aralarında Oğuz Murat Pınar'ın da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

FERDİ ZEYREK'İN ŞOFÖRÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular, daha önce tutuklanan eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan hakkındaki incelemeye de yansıdı.

Gözaçan ile birlikte usulsüz para trafiğine aracılık ettikleri iddiasıyla eski Spilaş Genel Müdürü C.A. ve hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in şoförü M.K. de gözaltına alındı.

Böylece iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 9'a yükseldi.

9 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 şüpheliden eski Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar'ın tutuklanmasına karar verildi.

Eski Spilaş Genel Müdürü C.A. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, Ferdi Zeyrek'in şoförü M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve bağlantılı işlemlere yönelik usulsüzlük iddialarının soruşturulması sürüyor.