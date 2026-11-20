Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, 2026 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası'nın sahibini açıkladı. Vakfın Yönetim ve Danışma Kurulu tarafından oybirliğiyle alınan kararla, Türk klasik müziğinin önemli isimlerinden devlet sanatçısı Verda Erman, ölümünden sonra ödüle layık görüldü.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, Erman'ın uluslararası konser kariyeri boyunca Türkiye'nin çoksesli müzik birikimini dünya sahnelerinde başarıyla temsil ettiği vurgulandı. Sanatçının Türk bestecilerin eserlerini ilk kez seslendirmesi, kayıt altına alması ve ulusal repertuvarın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunması ödülün gerekçeleri arasında gösterildi.

TÜRK MÜZİĞİNE KATKILARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, ödül kararında Erman'ın yalnızca piyanist kimliğiyle değil, eğitimci yönüyle de Türk müzik yaşamında kalıcı izler bıraktığına dikkat çekti.

Vakıf, sanatçının üstün yorumculuğu, uluslararası konserleri, Türk bestecilerin eserlerine verdiği destek ve genç müzisyenlere aktardığı bilgi ve deneyimin ödül kararında belirleyici olduğunu bildirdi.

14 YAŞINDA PARİS KONSERVATUVARI'NI BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

19 Aralık 1944'te İstanbul'da dünyaya gelen Verda Erman, piyano eğitimine henüz üç yaşında başladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Rana Erksan ve Ferdi Statzer ile çalışan Erman, ilk konserini dokuz yaşında verdi.

1957 yılında 6660 sayılı Harika Çocuk Yasası kapsamında Paris'e gönderilen sanatçı, Paris Konservatuvarı'nda Lucette Descaves'ın öğrencisi oldu. Erman, 1959 yılında henüz 14 yaşındayken konservatuvarın yüksek piyano bölümünü birincilik ödülüyle tamamladı.

Uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde eden Erman, 1963'te Paris Şehri Ödülü'nü, 1965'te Kanada Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikinciliği ve 1967'de Alfredo Casella Uluslararası Piyano Yarışması'nda birinciliği kazandı.

DÜNYANIN ÖNEMLİ SAHNELERİNDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

1971 yılında Devlet Sanatçısı unvanını alan Verda Erman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın solist sanatçılarından biri olarak çok sayıda konser verdi.

Avrupa ve Amerika'da sahne alan sanatçı, New York Lincoln Center'da resital gerçekleştirdi. ABD'de yüzü aşkın konser ve resital veren Erman, uluslararası müzik festivallerine katılarak Türkiye'nin kültürel tanıtımına katkı sağladı.

TÜRK BESTECİLERİN ESERLERİNİ DÜNYAYA TANITTI

Verda Erman, sanat yaşamı boyunca Ulvi Cemal Erkin, Ahmed Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey ve Muammer Sun gibi Türk bestecilerin eserlerini repertuvarında önemli bir yere taşıdı.

Ulvi Cemal Erkin'in Konçertant Senfoni adlı eserinin ilk yorumcusu olan Erman, Türk bestecilerin yapıtlarını konserlerinde seslendirerek ve kayıt altına alarak müzik mirasının korunmasına katkıda bulundu.

Sanatçı ayrıca İdil Biret ile iki piyano repertuvarının önemli eserlerini seslendirdi. André Navarra, Ayla Erduran ve Suna Kan gibi sanatçılarla da oda müziği çalışmaları gerçekleştirdi.

VERDA ERMAN KİMDİR?

1944 yılında İstanbul'da doğan Verda Erman, Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan piyanistleri arasında yer aldı. Küçük yaşta başladığı müzik eğitimini Paris'te sürdüren Erman, kazandığı uluslararası ödüller ve verdiği konserlerle uzun yıllar sanat yaşamını devam ettirdi.

1974 yılında Şili turnesi sırasında tanıştığı René Zapata ile evlenen sanatçı, yaşamını Paris'te sürdürdü.

Verda Erman, 21 Temmuz 2014 tarihinde Paris'teki evinde 69 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının naaşı Paris'te toprağa verildi.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın 2026 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası kararıyla Erman'ın Türk çoksesli müziğine bıraktığı miras bir kez daha gündeme taşındı.