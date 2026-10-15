Bakü’de yaşayan Qısmet Şef, Çeşme Novnes Hotel’de gerçekleştirdiği sunumla otelin konuklarına farklı bir kahvaltı deneyimi yaşattı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; sabah kahvaltısında kameralar karşısına geçen Qısmet Şef; saçta yumurta, göz yumurta, karışık yumurta ve omlet çeşitlerini kendine özgü üslubuyla hazırladı.

Yemek hazırlama becerisini izleyen otel çalışanları ve turistler, Qısmet Şef’in sunumunu alkışlarla karşıladı. Mutfaktaki ustalığının yanı sıra sanatçı kimliğiyle de öne çıkan Qısmet Şef, Çeşme ziyaretinde gastronomi ve sanat dünyasını bir araya getiren bir programa imza attı.

GÜNEŞ ABBAS’IN DÖRT ESERİNİ KOLEKSİYONUNA KATTI

Qısmet Şef, günün sonunda SAKÜDER tarafından Çeşme’de düzenlenen resim sergisini ziyaret etti. Sergideki eserleri inceleyen ve sanatçılarla sohbet eden Qısmet Şef, okul yıllarından bu yana dostluklarını sürdürdüğü Piyanist-Ressam Güneş Abbas’ın Mücevherli Kadınlar serisinden dört tablo satın alarak kendi koleksiyonuna dahil etti.

SAKÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eser ile de bir araya gelen Qısmet Şef, Çeşme’de böylesine zengin bir sanat sergisiyle karşılaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Serginin Çeşme halkıyla buluşturulmasının ve kenti ziyaret eden turistlerin sanat eserlerini görmesine imkân sağlanmasının önemli bir kültür hizmeti olduğunu belirten Qısmet Şef, Ali Eser’e teşekkür etti.

BAKÜ’DE 30 RESSAMIN 60 ESERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU

SAKÜDER’in Anadolu’dan Esintiler: Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği temasıyla düzenlediği Bakü Resim Sergisi, 2 Ekim 2026 tarihinde saat 18.00’de JW Marriott Absheron Hotel’de açıldı. Sanatçıların, sanatseverlerin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, Fransız viyolonsel sanatçısı Laure Volpato’nun konseri büyük ilgi gördü.

Türkiye ve Azerbaycan’dan sanatçıları aynı çatı altında buluşturan sergide, Türkiye’den 7, Bakü’den 23 olmak üzere toplam 30 ressamın 60 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, iki ülkenin ortak kültürel değerlerini ve sanat alanındaki iş birliğini görünür kılmayı amaçladı.

SAKÜDER’İN 22. YIL SANAT VE ONUR ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Serginin açılış programı kapsamında SAKÜDER 22. Yıl Bakü Sanat ve Onur Ödülleri de sahiplerini buldu. Ödüller; Devlet Sanatçısı Elşan Hacızade’ye, müzisyen Laure Volpato’ya, iş insanı ve sanatçı Hicran Mammadov’a, 1 Nolu Uşak Evi Müdürü Nermina Zöhrabova’ya ve JW Marriott Hotel yönetimine takdim edildi. Sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren etkinlik, resim sergisinin yanı sıra müzik dinletisi ve ödül töreniyle de dikkat çekti.

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